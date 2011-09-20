Экс-судья Зварич осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Бывший председатель Львовского апелляционного административного суда Игорь ЗВАРИЧ осужден к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества за получение взяток в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор сегодня огласил председательствующий в судебном процессе судья Обонского райсуда Киева Владислав ДЕВЯТКО.

По решению суда И.ЗВАРИЧ также лишен права занимать должность судьи и должности, связанные с организационно-исполнительными функциями в государственных учреждениях, на протяжении 3 лет.

Другой судья этого суда Вячеслав ЛЮБОШЕВСКИЙ, который выступал посредником в получении И.ЗВАРИЧЕМ взяток, осужден до 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать должность судьи и должности, связанные с организационно-исполнительными функциями в государственных учреждениях, на протяжении 2 лет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке на протяжении 15 суток.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении И.ЗВАРИЧА было возбуждено в декабре 2008 года - он подозревался в получении 100 тыс. долларов взятки за принятие незаконного решения. И.ЗВАРИЧ скрывался, но был задержан в марте 2009 года.