Главное на 20 сентября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Исчисление времени

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признано утратившим силу постановление ВР и постановление Украинской ССР относительно перехода на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

За данное постановление голосовали фракции и группы, которые входят в парламентское большинство.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (реестр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

Справка УНИАН. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делает и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.

15 сентября этого года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.

Международные отношения

19-23 сентября в Брюсселе проходит 18-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, украинскую делегацию на переговорах возглавляет правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

Во время переговоров стороны обсудят проблемные вопросы переговорного процесса относительно создания ЗСТ.

Соцполитики

Правоохранительным органам удалось предотвратить штурм Верховной Рады воинами-афганцами и сейчас столкновения под стенами парламента прекратились.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным работников милиции, под стенами парламента сейчас находится около 4 тыс. митингующих. Они прекратили штурм парламента после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства.

В частности, митингующим сообщили, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, отменяющий льготы для ряда граждан.

Также было поставлено в известность о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В то же время, под стенами ВР увеличилось количество представителей «Беркута», которые делают все, чтобы митингующие не прорвались в здание ВР.

К участникам митинга также вышли депутаты от фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, а также лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

* * *

Несколько тысяч митингующих возле Верховной Рады требуют роспуска украинского парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания парламента собралось около 5 тыс. митингующих, которые протестуют против принятия Закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Как заявил один из организаторов акции Борис НОВОЖИЛОВ, пикетчики не собираются оставлять своих позиций, пока все народные депутаты не сложат своих полномочий.

Обращаясь к народным депутатам, Б.НОВОЖИЛОВ заявил: “Завтра придут люди: принимайте решение, потому что будет горячо! Пусть это будет последняя наша высота, но мы ее возьмем!”.

Также митингующие закидали Верховную Раду мелочью «на золотые унитазы для депутатов».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «Об особенностях осуществления закупок ядерного топлива», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 357 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законопроектом предусматривается установить правовые и экономические принципы осуществления закупок ядерного топлива за государственные средства.

Законопроектом предусматривается, что закупка ядерного топлива осуществляется заказчиком за счет государственных средств по процедуре закупки у одного участника в порядке, определенном Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”, с учетом особенностей, данного закона, в случае его принятия.

Действие договоров о закупке, заключенных в соответствии с этим законопроектом, может продлеваться при согласии сторон на срок, достаточный для проведения процедуры закупки на сумму средств не более 20 процентов стоимости, определенной в договоре.

Типовые договоры о закупке ядерного топлива утверждаются центральным органом исполнительной власти по вопросам энергетики и угольной промышленности.

Обжалование и контроль за осуществлением закупки ядерного топлива осуществляются в порядке, установленном Законом Украины “Об осуществлении государственных закупок”, с учетом сроков, определенных данным законопроектом.

* * *

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты отечественных товаропроизводителей в ответ на дискриминационные и/или недружественные действия иностранных государств, таможенных союзов или экономических группировок», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 258 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Закон Украины “О внешнеэкономической деятельности”. Ими предусматривается, что высшим органом, который осуществляет государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, является Верховная Рада Украины. В компетенцию Верховной Рады Украины входят, в частности, принятие решений о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок путем установления полного/частичного запрета (полного/частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима.

Также законопроектом предусматривается, что Кабинет министров Украины принимает решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок путем введения режима лицензирования.

Законопроектом предусматривается, что Межведомственная комиссия по международной торговле принимает решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок в пределах компетенции, определенной законами Украины.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что в случае, если другие государства, таможенные союзы или экономические группировки ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные меры. В случае, если такие действия наносят ущерб или создают угрозу его причинения государству и/или субъектам внешнеэкономической деятельности, указанные меры могут предусматривать его возмещение.

Ответные меры на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок осуществляются в соответствии с законами Украины, международными договорами Украины, общепринятыми нормами, стандартами и нормами международного права.

Такими мерами являются: применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю; применение частичного запрета (частичного эмбарго) на торговлю; лишение режима наибольшего содействия или льготного специального режима; введение специальной пошлины; введение режима лицензирования внешнеэкономических операций; установление квот; другие меры, предусмотренные законами и международными договорами Украины.

В случае, если Украина и государство, которое осуществило в отношении Украины действия, которые содержат признаки дискриминационных и/или недружественных, являются членами одной и той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

В случае, если Украина и таможенный союз или экономическая группировка, которые осуществили в отношении Украины действия, содержащие признаки дискриминационных и/или недружественных, являются членами одной и той же международной межправительственной организации, рассмотрение и урегулирование спорной ситуации осуществляется в соответствии с правилами и процедурами такой организации.

С целью установления фактов дискриминационных и/или недружественных действий других государств, таможенных союзов или экономических группировок центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики проводит соответствующее расследование в порядке, который определяется Кабинетом министров Украины. Материалы такого расследования рассматриваются Межведомственной комиссией по международной торговле для принятия решения относительно наличия или отсутствия факта (фактов) дискриминационных действий. В случае принятия положительного решения относительно наличия факта (фактов) дискриминационных действий решение о применении ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок принимаются органами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в соответствии с их компетенцией.

По рекомендации Межведомственной комиссии по международной торговле на основании материалов расследования, которые свидетельствуют о наличии факта (фактов) дискриминационных действий, центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики вместе с центральным органом исполнительной власти по вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере внешних сношений Украины обращается в соответствующие государственные и/или компетентные органы других государств или таможенных союзов или экономических группировок с предложением относительно рассмотрения и урегулирования спорной ситуации.

В случае получения положительного ответа от указанных органов центральный орган исполнительной власти по вопросам экономической политики формирует рабочую группу для проведения соответствующих переговоров и подготовки в случае необходимости соответствующих международных договоров межведомственного или межправительственного характера.

Ответные меры на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок не применяются или прекращаются в случае прекращения соответствующими государствами, таможенными союзами или экономическими группировками таких дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины, подписания соответствующего соглашения и/или возмещения ущерба.

Согласно законопроекту, решение о применении соответствующих ответных мер на дискриминационные и/или недружественные действия других государств, таможенных союзов или экономических группировок может быть обжаловано в судебном порядке в течение месяца от даты введения таких мер в порядке, установленном законами Украины.

* * *

Правительство предлагает ужесточить ответственность должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя соответствующий законопроект, одобренный правительством 19 сентября, сообщает его пресс-служба.

Соответствующий Проект Закона о внесении изменений в ст. 166-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности должностных лиц государственной власти и органов местного самоуправления за нарушение законодательства по вопросам выдачи документов разрешительного характера под №9182 зарегистрирован и размещен на сайте Верховной Рады.

По словам А.КЛЮЕВА, существующий сегодня перечень правонарушений в данной сфере является неполным и не учитывает всех возможных злоупотреблений со стороны разрешительных органов и их должностных лиц.

Первый вице-премьер-министр перечислил эти возможные нарушения, за которые предлагается наказывать чиновников: неуведомление или несвоевременное уведомление об отказе в выдаче разрешительных документов, нарушение сроков выдачи, необоснованный отказ в выдаче и аннулировании таких документов. Также предлагается привлекать к ответственности мэра города областного и республиканского (АРК) значения, председателя районной и районной в городах Киеве и Севастополе горгосадминистрации за недостаточность действий по организационному и материально-техническому обеспечению разрешительного центра и государственного администратора.

А.КЛЮЕВ сообщил, что речь идет об установлении взысканий за нарушения - от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. Предлагается также установить, что повторное совершение в течение года указанных правонарушений будет тянуть за собой наложение штрафа на должностное лицо в размере от 50 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан.

А.КЛЮЕВ выразил надежду, что принятие и выполнение этого законопроекта в сочетании с системой других новаций, которые уже приняты или готовятся парламентом и правительством, постепенно существенно улучшат условия ведения бизнеса в Украине.

* * *

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно наложения ареста на морские суда», внесенный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 251 из 358 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается внести изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. Ими предусмотрено, что дела по спорам, которые следуют из морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, в отношении которого должно быть осуществлено обеспечение морского требования.

Также предусмотрено внести изменения в гражданско-процессуальный кодекс Украины, которыми предусмотреть, что иски о возмещении убытков, нанесенных столкновением судов, а также о взыскании сумм вознаграждения за спасение на море и по другим морским требованиям могут предъявляться также по местонахождению судна ответчика или порта регистрации судна.

Кроме того, предусматривается, что иски по спорам, которые следуют из морского требования, рассматриваются судом по местонахождению морского порта Украины, в котором находится судно, в отношении которого должно быть осуществлено обеспечение морского требования.

Этот закон, в случае его принятия, вступит в силу с даты вступления в силу для Украины Международной конвенции по унификации некоторых правил относительно наложения ареста на морские суда.

Бюджет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подчеркивает, что проект Государственного бюджета на 2012 год сбалансирован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в ответ на критику со стороны депутатов в отношении проекта госбюджета.

«Если правительство приняло бюджет на своем заседании и отправило его в парламент, согласовав с МВФ основные параметры доходной и расходной части, в том числе и источники погашения дефицита, значит, сами можете сделать вывод о том, что бюджет сбалансирован по доходам и расходам, за исключением дефицита. И никаких там дырок, естественно нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, по словам председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, Верховная Рада в четверг, 22 сентября, первым вопросом будет рассматривать проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Справка УНИАН. В проекте госбюджета на 2012 год, который Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду, дефицит бюджета по сравнению с плановым показателем на 2011 год сокращается на 32% - до 24,129 млрд. грн.

Документ обнародован на сайте парламента.

Прогнозный показатель дефицита государственного бюджета на 2012 год планируется установить на уровне 1,7% ВВП, при этом прогнозный номинальный ВВП составляет 1,505 трлн. грн.

В 2012 году правительство намерено профинансировать из госбюджета дефицит НАК «Нафтогаз Украины» на уровне 12 млрд. грн. и дефицит Пенсионного фонда – на 2,2 млрд. грн.

С учетом указанного, дефицит государственных финансов Украины в 2012 году планируется на уровне 2,5% ВВП, что соответствует условиям Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества по программе stand-by.

Доходы госбюджета в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, планируется увеличить 12,8% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда – на 15,1%, до 291,444 млрд. грн.

Правительства намерено расходы госбюджета увеличить на 7% - до 337,557 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – на 8%, до 314,881 млрд. грн.

В следующем году планируется вернуть выданные из госбюджета кредиты на 12,336 млрд. грн., предоставить – на 12,437 млрд. грн.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0060/8,0095, к 12:00 сузился спрэд 8,0070/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2544/48, к 12:00 цены сконцентрированы в диапазоне 0,2544/47. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 31,4300 (+0,5195).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3655/57, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,9265/10,9330, к 12:00 цены ушли вверх 10,9315/10,9400.

* * *

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 19 сентября т.г. составил 644,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 532,9 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 491,7 млн. долл.

Как сообщалось, 19 сентября на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0040/8,0085, к 12:00 цены поднялись до 8,0075/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0075/8,0120 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2591/0,2595, к 12:00 цены понизились до 0,2590/0,2594. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2590/0,2593. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,9105 (+0,3506).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3694/1,3696, а к 15:00 понизились до 1,3652/1,3654.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9540/10,9620, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9360/10,9470. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились - 10,9415/10,9540.

ТЭК

В Украине надеются, что встреча президентов Украины и Российской Федерации Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА 24 сентября положит начало заключению новых газовых контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«У нас есть большие ожидания от этого визита, от этой встречи. И мы рассчитываем на то, что эта встреча положит начало для заключения нового контракта. По крайней мере, мы на это настроены. С этим наш Президент едет в Москву», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он высказал надежду, что российская сторона на данный момент также понимает, что в газовом вопросе с Украиной необходимо найти компромисс.

«Мне думается, что и российские партнеры понимают, что наступил момент, когда надо принимать решение. Это решение будет, естественно, будет компромиссным. Оно, в какой-то степени, не будет удовлетворять, наверное, и российскую сторону и украинскую сторону, потому что надо будет уступить и, наверное, все понимают, что уступки должны быть взаимными. Мы должны получить нормальный контракт, естественно на приемлемых для России условиях», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что уверен в достижении позитивного результата.

«У нас есть уверенность, что в конце концов мы выйдем на решение», - сказал премьер-министр.

По сообщениям СМИ, В.ЯНУКОВИЧ на запланированной 24 сентября встрече с российским президентом Д.МЕДВЕДЕВЫМ в Москве намерен предложить создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием Евросоюза. Это позволит снизить цену на газ для Украины приблизительно до 200 долларов за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» Президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

«Останутся незыблемыми вещи: всегда газовое сотрудничество осуществляется на основе формулы; формула носит универсальный характер. Причем она относится и к Украине, и к другим странам. Разговоры о том, что «мы платим больше, чем другие государства», ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«Украина платит по той же самой формуле, и платит деньги, соразмерные с теми деньгами, которые платят другие европейские потребители», - добавил он.

Транспорт

«Укрзализныця» вынуждена сохранить ограничения нагрузки грузов в направлении России из-за постоянных задержек возврата украинских вагонов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на сегодня средний срок оборота российского или белорусского вагона в Украине составляет 7-8 суток, при этом украинские вагоны, в среднем, остаются за границей 20-30 суток, а иногда и по несколько месяцев.

«Есть вопросы к «Укрзализныце», почему мы ограничиваем нагрузки за пределы Украины, почему не обеспечиваем в полной мере наши предприятия, работающие на экспорт? Но мы в первую очередь обеспечиваем нагрузки там, где можем контролировать наш подвижной состав, кроме того, в Украине ведутся масштабные строительные работы в связи с подготовкой к Евро-2012, есть свой экспорт на порты, на западные погранпереходы. Парк вагонов, которые выходят за границы Украины, нами не регулируется. Он становится общим и наши коллеги из стран СНГ используют его, пока он остается в рабочем состоянии», - сообщил в интервью журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Петр НАУМЕНКО.

Согласно сообщению, украинские железнодорожники провели несколько совещаний с белорусскими коллегами и договорились, что они будут возвращать подвижной состав вовремя, поэтому частично нагрузка на Белоруссию возобновилась. С Российской Федерацией вопрос является более сложным, отмечают в ведомстве. «Российские операторские компании не хотят предоставлять свои приватизированные вагоны под попутные грузы и забирать их на Россию, а у нас нет возможности удовлетворить всех», - отметил П.НАУМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, весной т.г. «Укрзализныця» ввела ограничение погрузки щебня в полувагоны назначением за пределы Украины, а также объявила срочный возврат находящихся вне страны полувагонов. Тогда ведомство вело переговоры с Первой грузовой компанией и Второй грузовой компанией (РФ) с тем, чтобы они предоставляли свои вагоны под погрузку, которые зачастую возвращались из Украины порожними.

Тогда в «Укрзализныце» отмечали, что пока будут расти перевозки внутри Украины, отправку дефицитного подвижного состава за пределы Украины будут ограничивать для удовлетворения всех заявок отечественных грузоотправителей.

* * *

Винницкая областная государственная администрация, Винницкий областной совет, Винницкий городской совет и польская авиакомпания EuroLOT сегодня подписали меморандум об открытии регулярного авиарейса «Винница-Краков-Варшава».

Как передает корреспондент УНИАН, Меморандумом предусмотрено, что первый вылет авиарейса «Винница-Краков-Варшава» состоится 22 октября 2011 года.

Также предусмотрено, что EuroLOT будет осуществлять чартерные авиасообщения между Винницей, Краковом и Варшавой два раза в неделю.

Мер Винницы Владимир ГРОЙСМАН считает, что открытие авиарейса "Винница-Краков-Варшава" является одним из самых оптимальных направлений, которое сформирует регулярный пассажиропоток и позволит жителям Винницкой области попасть в 42 страны мира. «Ожидаемая стоимость билетов на авиарейс «Винница-Краков-Варшава» не будет превышать стоимости железнодорожного билета между Винницей и Краковом, в то же время, данное авиасообщение позволит сэкономить время, что даст свой позитивный эффект», - сказал мер Винницы.

По информации Генерального консульства республики Польша в Виннице, более тысячи украинских граждан еженедельно получают в Виннице визы для поездок в Польшу, что составляет значительный потенциальный рынок авиаперевозок.

Председатель правления компании EuroLOT Мариуш ДАБРОВСКИЙ уверен, что также много поляков изъявят желание посетить Винниччину. «Хотя мое пребывание в Виннице было коротким, могу сказать, что в Виннице есть что посмотреть и я, скорее всего, сам воспользуюсь первым авиарейсом для того, что бы снова побывать в Виннице», - сказал М.ДАБРОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Из Винницкого аэропорта в июне 2011 года открыты чартерные авиарейсы «Винница - Черногория» (аэропорт Тиват).

Справка УНИАН. Авиакомпания EuroLOT является дочерним предприятием государственной компании LOT Polish Airlines (Польша) и занимается пассажирскими авиаперевозками средней и короткой дальности в Европе. EuroLOT владеет флотом из 17 самолетов: 14 самолетов марки ATR42 и ATR72 (вместимостью от 40 до 75 пассажиров), а также 3 самолета Embraer 175 (до 90 пассажиров).

* * *

В дорожно-транспортном происшествии, случившемся в г. Анталия (Турция) пострадал 21 украинский турист.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По информации Почетного консульства Украины в Анталии, 20 сентября в г. Анталия произошло ДТП, в результате которого перевернулся туристический автобус компании «Тез Тур», перевозивший украинских туристов.

«В результате инцидента 21 гражданин Украины пострадал. По данным, которые пока еще проверяются, один из пострадавших умер», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, посольство Украины в Турции во взаимодействии с Почетным консульством Украины в Анталии и компанией-оператором принимают меры для обеспечения пострадавших необходимым лечением и помощью.

Промышленность

Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в январе-августе 2011 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 14,8% по сравнению с январем-августом 2010 года и составил 216,82 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По данным Госстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-августа 2011 г. зафиксирован во всех областях Украины.

При этом наибольший рост отмечен в Черкасской области – на 21,9% – до 4 млрд. 452,5 млн. грн., Киевской области – на 21,8% – до 10 млрд. 248,6 млн. грн., Винницкой области – на 21,3% – до 4 млрд. 556,5 млн. грн., Житомирской области — на 18,2% - до 4 млрд. 141,4 млн. грн., г. Севастополь — на 18,1% - до 2 млрд. 539,3 млн. грн.

Строительство

Группа компаний (ГК) «Фомальгаут» инвестировала 5 млн. грн. в открытие «Первого гипермаркета дверей» на Кольцевой дороге в г. Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель совета директоров группы компаний «Фомальгаут» Сергей ЕРШОВ.

Гипермаркет начала работу с 16 сентября т.г. По словам С.ЕРШОВА, это первый магазин такого формата в Украине, который будет специализироваться на продаже дверей и в котором представлены ведущие производители Украины, России, Беларуси и Европы.

По его словам, ниша крупных торговых центров, специализирующихся на дверях, была единственной не занятой на рынке в сфере ритейла строительных материалов, поэтому компания приняла решение ее развивать. В частности, компания, в зависимости от успешности проекта, планирует на протяжении следующих 4 лет открыть еще от 2 до 4 гипермаркетов, специализирующихся на торговле дверьми, в крупных городах Украины. В целом инвестиции в их открытие могут составить около 19 млн. грн.

По словам руководителя проектов группы компаний «Фомальгаут» Юрия ПАВЛИЯ, в случае успеха проекта, уже в 2012 году рассматривается возможность открытия еще одного гипермаркета на левом берегу Киева и одного — в Донецке. Решение будет приниматься по результатам деятельности «Первого гипермаркета дверей» за первые полгода. При этом площади под гипермаркеты планируется либо покупать, либо долгосрочно арендовать.

Как отмечалось на пресс-конференции, общая площадь нового гипермаркета дверей составляет 3 тыс. кв. м, торговая площадь — 2 тыс. кв. м. Он размещен на 2 этажах возле супермаркета строительных материалов «МастерОк», что стало возможным за счет реконструкции и расширения торговой площади. На сегодня в гипермаркете представлена продукция около 40 ведущих фабрик-производителей. По словам Ю.ПАВЛИЯ, перед открытием нового направления была проведена большая работа по изучению настроений участников рынка, по пожеланиям покупателей, поскольку ранее на рынке не было центра, где бы в одном месте было собрано столько производителей. «По нашему мнению и по оценкам участников рынка, ассортимент, который представлен в этом торговом центре, составляет 85% всех предложений на рынке Киева», - сказал Ю.ПАВЛИЙ. Гипермаркет специализируется на среднем ценовом сегменте стоимостью от 200 грн. до 10 тыс. грн. за блок дверей. По словам Ю.ПАВЛИЯ, гипермаркет продолжает расширяться, как на первом этаже, где размещен «якорный бизнес» компании и продаются готовые двери, так и на втором этаже, где функционирует выставка-продажа. «Список будет расширяться, сейчас изъявили желание еще 5 фабрик каким-то образом принять участие в этом проекте», - отметил он.

Справка УНИАН. В группу «Фомальгаут» (100% украинский капитал) входят компания «Фомальгаут-Полимин» с двумя заводами в Киеве, одним в Красном Лимане (Донецкая обл.) и одним в Цюрупинске (Херсонская обл.) по выпуску сухих строительных смесей, «Фомальгаут-Волынь» (производитель извести общестроительного назначения), завод строительной техники «Будмаш» в Житомире (оптово-розничная торговля стройматериалами), «Фомальгаут-Т» (розничная сеть магазинов «МастерОК!») и «Первый гипермаркет дверей».

Погода

21 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится сухая и теплая погода.

Об этом УИНАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с; на юге северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 20-25°; в южной части и в Закарпатье ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°

В Киеве и области осадков не ожидается. Температура по области ночью 5-10°, днем 20-25°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 23-25°.

20 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Черноморского 18°; в Днепре возле Киева 17°.

(УНИАН)