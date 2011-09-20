2 октября вступает в силу соглашение между Украиной и Аргентиной об отмене виз

2 октября этого года вступает в силу соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, положениями указанного соглашения предусматривается возможность для граждан сторон въезжать, находиться, следовать транзитом и выезжать с территорий обеих государств без виз с целью туризма или для осуществления другой неприбыльной деятельности на период не более 90 дней на протяжении календарного года.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что проездными документами, действительными для поездок граждан Украины в Аргентину на условиях упомянутого соглашения, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу и проездной документ ребенка.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что реализация положений соглашения обеспечит либерализацию режима поездок граждан Украины в Аргентину, а также будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в туристической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщал УНИАН, Украина и Аргентина 20 апреля этого года подписали межправительственное соглашение об отмене виз.