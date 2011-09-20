ВР отменила переход на зимнее время
Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признано утратившим силу постановление ВР и постановление Украинской ССР относительно перехода на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.
За данное постановление голосовали фракции и группы, которые входят в парламентское большинство.
Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.
Проектом постановления (реестр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.
Справка УНИАН. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делает и большинство стран Европы.
Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.
9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.
Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Ранее Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.
15 сентября этого года Беларусь отказалась от перехода на сезонное время.