Клюев завтра в Брюсселе примет участие в конференции в Европарламенте
19:21, 20 сентября 2011Разное
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Завтра, 21 сентября, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе примет участие в конференции "20 лет Независимости Украины: вызовы будущего", которая будет проходить в Европейском парламенте и встретится с рядом представителей Европейской комиссии.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.
В частности, А.КЛЮЕВ встретится с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ, членом Еврокомиссии по внутренним делам Сесилией МАЛЬМСТРЁМ и членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.
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