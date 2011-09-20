Клюев завтра в Брюсселе примет участие в конференции в Европарламенте

Завтра, 21 сентября, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в Брюсселе примет участие в конференции "20 лет Независимости Украины: вызовы будущего", которая будет проходить в Европейском парламенте и встретится с рядом представителей Европейской комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

В частности, А.КЛЮЕВ встретится с членом Еврокомиссии по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ, членом Еврокомиссии по внутренним делам Сесилией МАЛЬМСТРЁМ и членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.