Анонс на 21 сентября

* Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев с рабочим визитом будет находится в Брюсселе. Во время визита Андрей Клюев примет участие в конференции „20 лет Независимости Украины: вызовы будущего”, которая будет проходить в Европейском парламенте. Кроме того, А.Клюев встретится с Членом Европейской Комиссии по вопросам торговли Карелом де Гухтом, Членом Еврокомиссии по вопросам внутренних дел Сесилией Мальмстремта, членом Еврокомиссии по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном Фюле.

* Возле Верховной Рады Украины состоится предупредительная акция-перформенс «Народный депутат - за энергосбережение», посвященная увеличению финансирования проектов по энергосбережению и энергоэффективности в проекте Государственного бюджета на 2012 год. Организатор - ОО «Комитет энергетической независимости Украины». По итогам акции эксперты организации ответят на вопросы журналистов.

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства состоится брифинг министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского на тему: «Внедрение в Украине системы космического мониторинга».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится брифинг председателя Госэнергоэффективности Николая Пашкевича.

* Экономический совет общественных объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, в рамках совместного заседания Согласительной рабочей группы УСПП, ООРУ и ГНСУ, будет обсуждать законодательные инициативы бизнес ассоциаций по совершенствованию Налогового кодекса. Участники: президент УСПП Анатолий Кинах, зам.председателя ГНС Украины Сергей Лекарь, председатель Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей Валентина Изовит, президент Ассоциации судостроителей Украины Василий Гуреев, президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Леонид Костюченко, президент Украинской ассоциации вторичных металлов Валентин Куличенко, исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревьянко.

* Пресс-конференция на тему: «Возможности качественного агрострахования и реальная потребность в нем», в рамках которой состоится Презентация новых агростраховых продуктов. Участники: Гарри Роше, руководитель Программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине»; Ирина Гринюк, зам..руководителя Проекта IFC «Развитие агрострахования в Украине»; Виталий Львов, ген.директор Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины.

11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “В Харькове от эфира отключены все каналы, не контролируемые местной властью”. 13 сентября 2011 года сразу три харьковских телекомпании - «АТН», «Фора» и «А/ТВК» - были незаконно лишены возможности осуществлять вещание. Все они неподконтрольны местной власти и осуществляют независимую журналистскую деятельность. 12 сентября коллектив АТН опубликовал «Открытое письмо к Президенту Украины В.Януковичу», а 13 сентября были отключены телеканалы «Фора» и «А/ТВК» от эфира. О чем свидетельствует акция с отключением всех независимых телекомпаний Харькова и какие угрозы в связи с этим возникают правам человека и демократии в Украине расскажут участники пресс-конференции: директор «Телекомпании АТН» Олег Юхт, и.о. ген.директора ПРАТ «ТРК «Фора» Ирина Рубашко, ген.директор ТРК «А/ТВК» Елена Баранник (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины (об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности субъектов малого предпринимательства); проект Закона о внесении изменений в ст.6 Закона Украины "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" (о расчетах за ядерное топливо для АЭС Украины и др.).

* Состоится пресс-клуб на тему: «Ресурсы для кредитования: как бороться с дефицитом длинной и дешевой гривни?». Инициатор - ОО «Лига финансового развития» при поддержке проекта USAID «Развитие финансового сектора» FINREP и еженедельника «Зеркало недели. Украина». Приглашены: Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ; Александр Дубихвист, директор Департамента управления валютным резервом и проведения операций на открытом рынке НБУ; Дмитрий Зинков, председатель правления АО «ОТП Банк»; Павел Цетковский, председатель правления АО «Эрсте Банк»; Сергей Панов, председатель правления АО «УкрСиббанк»; Сергей Наумов, председатель правления ПАО КБ «Правекс-банк».

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63