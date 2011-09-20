Курс НБУ на 21.09.11

Официальный курс НБУ на 21.09.11100 USD – 797.3700 (20 сентября – 797.3700)100 EUR – 1093.1943 (20 сентября – 1087.6924)10 RUR – 2.5317 (20 сентября – 2.5832)Учетные курсы банковских металлов на 21.09.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-142888.70 (20 сентября-144882.13)961 XAG 10 Серебро-3124.10 (20 сентября-3226.16)962XPT10Платина-142091.33(20 сентября-144563.18)964XPD10Палладий-57251.17 (20 сентября-57889.06)

Официальный курс НБУ на 21.09.11 100 USD – 797.3700 (20 сентября – 797.3700) 100 EUR – 1093.1943 (20 сентября – 1087.6924) 10 RUR – 2.5317 (20 сентября – 2.5832) Учетные курсы банковских металлов на 21.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-142888.70 (20 сентября-144882.13) 961 XAG 10 Серебро-3124.10 (20 сентября-3226.16) 962XPT10Платина-142091.33(20 сентября-144563.18) 964XPD10Палладий-57251.17 (20 сентября-57889.06)

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