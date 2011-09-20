Главное на 20 сентября (вечер)

Энергетика

НАК «Нафтогаз Украины» ведет переговоры с поставщиками из Азербайджана о возможности организации поставок легкой каспийской нефти для последующей ее переработки на мощностях Кременчугского НПЗ (ПАО «Укртатнафта») на давальческих условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

«Есть такие планы. Вчера была делегация в Азербайджане. Переговоры идут», - сказал В.ЧУПРУН, отметив при этом, что другие подробности будут обнародованы после достижения конкретных договоренностей по закупке нефти.

Для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа будет создана совместная украинско-азербайджанская компания.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Государственного агентства инвестиций и управления национальными проектами со ссылкой на председателя этой структуры Владислава КАСЬКИВА.

По его данным, на заседании рабочей группы по созданию новых маршрутов поставок энергоносителей через территорию Украины из Азербайджанской Республики достигнута договоренность, что для обеспечения поставок в Украину азербайджанского газа до 1-го ноября будет создана совместная компания между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Государственным агентством инвестиций и управления национальными проектами.

«Совместная компания осуществит разработку технико-экономического обоснования транспортировки сжиженного газа на Черноморское побережье Украины. Мы ожидаем подписания этого соглашения до конца этого месяца», - сообщил В.КАСЬКИВ.

При этом он отметил, что это позволит ускорить реализацию Национального проекта LNG-терминал – морской терминал по приему сжиженного природного газа.

«Таким образом, Стратегия Президента относительно диверсификации поставок энергоносителей в Украину приобрела конкретику уже в этом году. Сооружение LNG-терминала поддерживает усилия Министерства энергетики и угольной промышленности Украины по усилению энергетической безопасности страны», - отметил председатель агентства.

В.КАСЬКИВ сообщил, что 19 сентября парафирован текст соглашения, которое предусматривает поставки в Украину сжиженного газа: в 2014 году до 2, а с 2015 года – 5 млрд. кубометров газа в год.

Украина в течение 5-10 лет может увеличить добычу собственного природного газа на 15 млрд. кубометров.

Как сообщается на официальном правительственном сайте, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня, 20 сентября, во время общения со студентами Национального экономического университета.

"Планируем дополнительно добывать около 10-15 млрд. кубометров природного газа. Эту программу мы планируем реализовать за 5-10 лет", - сказал премьер-министр.

Он отметил, что правительство уже приобрело в Сингапуре две буровых установки, которые в начале 2012 года будут установлены на шельфе Черного моря, а уже в 2013 году начнется добыча газа.

Н.АЗАРОВ напомнил, что правительство проводит работу по энергосбережению и диверсификации поставок энергоносителей. "Для того, чтобы провести программу по энергосбережению, нужны годы. Мы сейчас впервые за все годы независимости Украины практически занимаемся чрезвычайно серьезной программой по увеличению объемов добычи собственного газа, инвестируем в энергосбережение, эффективные технологии", - отметил он.

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в пункт 22 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно отсрочивания нулевой ставки на природный газ)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 272 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом предусмотрено, что временно с 1 июля 2011 года до 31 декабря 2012 года операции по поставкам природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00 (без учета стоимости услуг по его транспортировке, распределению и поставке), ввезенного на таможенную территорию Украины Публичным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (кроме операций по поставкам такого газа для населения, учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета и местных бюджетов, предприятий теплоэнергетики для производства тепловой энергии для населения, и других потребителей, которые не являются плательщиками этого налога) облагаются налогом по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В ныне действующем Налоговом кодексе предусмотрено, что нулевая ставка действует с 1 июля до 1 октября 2011 года.

Финансы В Украине денежная масса в августе 2011 года увеличилась на 1% (с начала года - на 11%) - до 663,4 млрд. грн., монетарная база - на 1,7% (с начала года - на 6,3%) - до 239,9 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в августе увеличился на 1,4%, с начала года - на 12,5%, - до 465,6 млрд. грн. В т.ч. депозиты юридических лиц выросли на 3,4% (с начала года - на 14,2%) - до 162,2 млрд. грн., депозиты физических лиц увеличились на 0,4% (с начала года - на 11,6%) - до 303,4 млрд. грн.

Общий объем остатков кредитных вложений в августе вырос на 1,5% (с начала года - на 7,9%) - до 781,4 млрд. грн. В т.ч. объем остатков по кредитам юридическим лицам вырос на 2% (с начала года - на 11,2%) - до 577,8 млрд. грн., по кредитам физическим лицам – на 0,2% (с начала года уменьшился на 0,4%) и составил 203,6 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в августе оставался на уровне предыдущего месяца – 194 млрд. грн., а с начала года увеличился на 6%.

Объем корсчетов банков в августе увеличился на 8,1% (с начала года уменьшился на 3,6%) - до 16,1 млрд. грн. Норматив обязательных резервов составлял 13,9 млрд. грн., из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 10,5 млрд. грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке в августе вырос на 35% (с начала года увеличился в 4 раза) - до 11,1 млрд. грн.

В августе объем мобилизационных операций Нацбанка составил 5,3 млрд. грн., с начала года – 148,5 млрд. грн.

Объем операций НБУ по рефинансированию банков в августе составил 1,8 млрд. грн. (с начала года – 4 млрд. грн.).

Swedbank в Украине выходит из розничного сегмента рынка, говорится в сообщении, обнародованном на сайте украинского «Сведбанка» (Киев).

«Группа Swedbank приняла решение о выходе из розничного сегмента рынка и фокусировке внимания исключительно на корпоративных клиентах», - говорится в сообщении.

В Украине банк будет концентрироваться на большой и средний бизнес, отмечают в финучреждении.

Расходы по реорганизации банк оценивает в 120 млн. грн. (15,05 миллиона долларов по курсу Нацбанка Украины).

Сельское хозяйство

Кабинет министров Украины, представители производителей продовольственных товаров и предприятий сетевой розничной торговли подписали Меморандум о необходимости стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, он подписал данный документ от правительства.

По словам А.КЛЮЕВА, производители обязуются не допускать необоснованного роста оптовых цен на социально значимые продовольственные товары.

Речь идет о пшеничной муке высшего сорта, хлебе простой рецептуры, гречневой, пшенной, овсяной, гороховой и рисовой крупе, макаронных изделиях второго класса, говядине и свинине (кроме бескостного мяса), мясе птицы (тушки бройлеров 1-й категории), вареных колбасных изделиях (кроме высшего сорта), молоке коровьем (содержание жира до 2,5% включительно), твороге кисломолочном (до 9% включительно), масле сливочном (до 72,5% включительно), спредах, яйцах куриных С1 (в упаковке 30 штук), сахаре, масле подсолнечном рафинированном.

По словам А.КЛЮЕВА, производители обязуются устанавливать на эти продовольственные товары рентабельность не выше 12% собственной оптово-отпускной цены. Они также берут обязательство не допускать сокращения объемов ассортимента этих товаров и заключать прямые договора с субъектами розничной торговли.

В свою очередь представители сетевой розничной торговли, согласно документу, обязались устанавливать на перечисленные товары торговую наценку не выше 10% цены производителя-поставщика без учета расходов на их транспортировку в междугородном сообщении. Розничные сети также обязались обеспечить гарантированное наличие этих социально значимых товаров в своих торговых заведениях, не применять для них системы платежей, различные бонусы и другие надбавки за наличие на полках.

А.КЛЮЕВ заявил, что в свою очередь Кабинет министров взял на себя обязательство и впредь привлекать представителей производителей и торговых сетей к подготовке правительственных решений по регулированию рынков продовольствия и торговых отношений. В качестве примера он сообщил, что законопроект «О внутренней торговле», который планируется принять в Верховной Раде Украины, был доработан в плодотворном сотрудничестве со всеми участниками рынка.

По словам А.КЛЮЕВА, правительство намерено максимально способствовать выделению местными органами власти участков под строительство объектов сетевой и фирменной торговли производителей продовольственных товаров и предприятий торговли, подписавших этот Меморандум.

Первый вице-премьер-министр также подчеркнул, что Кабмин заинтересован в эффективном развитии как фирменных магазинов, где отечественные производители смогут напрямую торговать собственной продукцией, так и обычных универсальных торговых сетей.

Правительство также будет способствовать техническому переоснащению отечественных производств путем включения энергосберегающего оборудования для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в перечень энергосберегающих материалов, оборудования и комплектующих, которые освобождаются от ввозной пошлины, и операции по ввозу которых на таможенную территорию Украины освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

А.КЛЮЕВ заявил, что правительство будет контролировать выполнение меморандума, однако подчеркнул, что только цивилизованное сотрудничество власти с участниками рынка позволит создать прозрачные условия его функционирования, выгодные и потребителям, и продавцам, и производителям.

От производителей продовольственных товаров документ подписали представители Агрохолдинга "Авангард", Группы компаний "Кернел", корпорации "Мироновский хлебопродукт", Компании "Бунге", ПАО "Хлеб Киева", ЧАО "Хмельницкая маслосырбаза", ООО "Комплекс Агромарс", ООО "Мясокомбинат "Ятрань", ООО фирма "Астарта - Киев".

От субъектов сетевой розничной торговли меморандум поддержали представители ООО "Бинат", ЧАО "Фуршет", ООО "Метро Кеш энд Керри Украина", ООО "Эко", ООО "Адвентис", ООО "Ашан Украина Гипермаркет» и другие компании.

Под документом также поставили свои подписи представители общественных профессиональных организаций: Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром", Ассоциации "Союз птицеводов Украины", Национальной ассоциации молочников Украины "Укрмолпром", Союза молочных предприятий Украины, Национальной ассоциации производителей мяса и мясопродуктов Украины "Укрмясо", Украинской ассоциации производства мяса на промышленной основе "Животпром", Ассоциации свиноводов Украины, Украинской торгово-промышленной конфедерации, Украинской торговой ассоциации, Торгово-промышленного союза Украины, Всеукраинской ассоциации пекарей, Ассоциации "Укрмаслопром", Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины "Укрсахар".

По словам первого вице-премьера, документ является открытым, и к нему могут присоединиться в любой момент все желающие участники рынка, которые не успели принять участие в церемонии подписания.

Разные темы 2 октября этого года вступает в силу соглашение между правительством Украины и правительством Аргентинской Республики об отмене виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, положениями указанного соглашения предусматривается возможность для граждан сторон въезжать, находиться, следовать транзитом и выезжать с территорий обеих государств без виз с целью туризма или для осуществления другой неприбыльной деятельности на период не более 90 дней на протяжении календарного года.

А.ДИКУСАРОВ напомнил, что проездными документами, действительными для поездок граждан Украины в Аргентину на условиях упомянутого соглашения, является паспорт гражданина Украины для выезда за границу и проездной документ ребенка.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что реализация положений соглашения обеспечит либерализацию режима поездок граждан Украины в Аргентину, а также будет способствовать развитию двусторонних отношений между двумя странами, интенсификации контактов в туристической и культурно-гуманитарной сферах.

Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 354 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Данным постановлением признано утратившим силу постановление ВР и постановление Украинской ССР относительно перехода на летнее время. Таким образом постановлением отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

За данное постановление голосовали фракции и группы, которые входят в парламентское большинство.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендовал парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Проектом постановления (реестр. №8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

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(УНИАН)