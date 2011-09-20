Фирташ: из-за несерьезного подхода Украины при вступлении в ВТО бизнес оказался незащищенным

Глава Объединенного движения работодателей Украины, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ считает, что Украина использовала несерьезный подход при вступлении во Всемирную торговую организацию, в результате чего отечественный бизнес оказался фактически не защищенным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ заявил сегодня на совещании представителей Союза работодателей с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

«Мы очень несерьезно подошли к этому вопросу (к вступлению в ВТО – УНИАН). Отрабатывались вопросы предыдущей властью недостаточно правильно. Не учли замечания, не было круглых столов, не было обсуждения того, что нужно бизнесу. Мы бежали и имели какие-то политические задачи. Мы хотели быстрее. Вступили в ВТО для чего - непонятно. Сегодня мы находимся в ситуации, когда мы полностью не защитили свой бизнес. По любому направлению – начиная от мебельщиков и кончая автомобилями. Любое, какое бы мы не взяли направление, будет ущемлено», - заявил Д.ФИРТАШ.

Он предложил премьер-министру создать специальные группы или советы для подготовки предложений по изменению условий членства в ВТО, в которые были бы включены представители Союза работодателей.

«Я считаю, что для вас это будет достаточно большое подспорье, потому что они каждый по своему направлению будут биться, потому что для них это не просто галочка. За каждой запятой, за каждым предложением стоят их деньги», - сказал Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября на 8-м форуме «Ялтинской европейской стратегии» (YES) премьер Н. АЗАРОВ заявил, что Украине необходимо начать переговоры со Всемирной торговой организацией для выработки изменений в пользу своей экономики.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.