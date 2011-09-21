ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «МВФ ухудшил прогнозы по росту мировой экономики» пишет: МВФ понизил макроэкономические показатели по росту экономики в мире. Согласно докладу фонда World Economic Outlook, этому будут способствовать обострение долгового кризиса еврозоны и замедление темпов роста экономики США…

http://delo.ua/world/mvf-uhudshil-prognozy-po-rostu-mirovoj-ekonomiki-164751/

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Также «Дело» в публикации «Организаторы акции "Не бойся" призывают людей выйти на Майдан» пишет: предприниматель Денис Олейников, директор компании ProstoPrint, на которой были напечатаны надписи на футболках «Спасибо жителям Донбаса…», выступил с повторным видеообращением к властям и призывом к народу выйти 22 ноября на Майдан…

http://delo.ua/ukraine/organizatory-akcii-ne-bojsja-prizyvajut-ljudej-vyjti-na-majdan-164725/

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«Дело» в публикации «Украинцы впервые с осени 2009 года начали забирать деньги с гривневых депозитов» пишет: в прошлом месяце совокупный депозитный портфель физлиц банков Украины вырос на 1,1 млрд. грн. При этом впервые с октября 2009 года по гривневым вкладам наблюдался отток средств, объем депозитов в иностранной валюте продолжил увеличиваться…

http://delo.ua/finance/ukraincy-vpervye-s-oseni-2009-goda-nachali-zabirat-dengi-s-griv-164706/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Шведский стоп», в котором пишет: отсутствие покупателей на крупные украинские банки вынуждает иностранных собственников пересматривать стратегию развития на местном рынке. Сведбанк вчера объявил о закрытии розничного направления — он уже перестал принимать депозиты населения и начал закрывать отделения, сеть которых сократится в восемь раз. Розничный портфель банк продает с дисконтом около 85%, говорят участники рынка. По их мнению, сохранение в Украине банка, который будет заниматься корпоративными клиентами, оставляет шведам шанс в будущем вернуться в розничный сегмент…

http://www.kommersant.ua/doc/1777739

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров открылся с мягкой стороны», в котором пишет: вчера премьер-министр Николай Азаров прочел лекцию о жизни и деятельности Петра Столыпина. Глава правительства признал, что жесткий подход при проведении реформ, который Столыпин практиковал в начале XX века, неприменим в сегодняшних реалиях. Азаров сообщил студентам о еще одной особенности современной экономики — страна должна научиться "спокойно жить за чужие деньги"…

http://www.kommersant.ua/doc/1777911

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Издание «Экономические известия» в публикации «Бойко ограничился меморандумом» пишет: Госагентство по инвестициям и управлению нацпроектами и азербайджанская государственная нефтекомпания создадут совместное предприятие для разработки ТЭО LNG-терминала в Украине…

http://state.eizvestia.com/full/bojko-ogranichilsya-memorandumom

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Также «Экономические известия» публикуют материал «В Россию с надеждой», в котором пишут: премьер-министр выразил надежду, что в ходе визита Виктора Януковича в Москву между российской и украинской стороной начнется процесс взаимного поиска компромисса относительно газовых контрактов. Эксперты же отмечают, что компромисс будет формироваться под давлением ЕС…

http://state.eizvestia.com/full/v-rossiyu-s-nadezhdoj

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«Экономические известия» публикуют материал «Землей заплатят за еду», в котором пишут: Министерство экономического развития в лице вице-премьер-министра Андрея Клюева, а также представители пищевой промышленности и торговых сетей вчера подписали меморандум, в котором производители обязались ограничить рентабельность на социальных продуктах уровнем 12%, сети — не превышать 10% наценку и не требовать бонусы. Следовательно, социальные товары дорожать не должны. В обмен на сговорчивость бизнес получит фискальные поблажки и земельные участки…

http://markets.eizvestia.com/full/zemlej-zaplatyat-za-edu

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Газета «Сегодня» в публикации «Украина будет жить по-летнему» пишет: традиционного перехода на зимнее время в конце октября не будет. На работу будем идти впотьмах…

http://www.segodnya.ua/news/14290694.html

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Также «Сегодня» в публикации «Ринат Ахметов: «У мамы был большой кошелек, а денег в нем никогда не было» пишет: сегодня президенту ФК "Шахтер" — 45 лет. В школе Ринат Ахметов колотил боксерскую грушу, провожал девушек с концертов, списывал у товарищей и мечтал стать футболистом…

http://www.segodnya.ua/news/14290698.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Польше достройка «Одесса-Броды» больше не интересна?» пишет: Польша может отказаться от ЕНТК. Страна «не собирается тратить бюджетные деньги на проекты, которые должны быть самоокупаемыми”. Единственно правильное решение – создание на базе "Одесса-Юроды" консорциума, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/103023

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Медведев с большим отрывом опережает Путина» пишет: Дмитрий Медведев и Владимир Путин никак не объявят, кто из них будет баллотироваться в президенты, но по «предвыборному» бюджетному популизму Медведев лидирует с большим отрывом…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1371014/gonka_na_tandeme

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Также «Ведомости» в публикации «Владельцы «Лукойла» оказались партнерами компании в венчурных проектах» пишут: менеджеры «Лукойла», оказывается, не только контролируют почти 30% его акций, но и являются совладельцами американской группы Vanco, которая работает на шельфе Украины, Румынии, Кот-д`Ивуара, Ганы и Экваториальной Гвинеи…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/1371016/pribavka_k_lukojlu

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Издание «Известия» в публикации «Минфин переоценил роль нефти в бюджете» пишет: документ выглядит весьма оптимистично: бюджет сверстан в расчете на хорошую нефтяную конъюнктуру, несмотря на то, что цены на нефть в последнее время ощутимо упали…

http://www.izvestia.ru/news/501292

(УНИАН)