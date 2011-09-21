При выполнении решений Евросуда возникают проблемы политического характера – Лавринович

На пути выполнения решений Европейского суда по правам человека в отношении Украины возникает немало проблем, которые носят не только правовой, но и политический характер.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ во время открытия Международной конференции «Роль превенции в поощрении и защите прав человека».

Это мероприятие проходит в Киеве 20-21 сентября по инициативы Украины в рамках председательства нашего государства в Комитете Министров Совета Европы. В ходе конференции представители стран - членов Совета Европы обсуждают механизмы предупреждения нарушений прав человека на национальных уровнях, в том числе - в контексте выполнения государствами решений Европейского суда по правам человека.

Так, говоря о необходимости выполнения Украиной двух пилотных решений Европейского суда по правам человека, министр юстиции Украины отметил, что на этом пути у государства возникают проблемы не только правового, но и политического характера.

Однако, констатировал министр, именно Европейский суд по правам человека остается наиболее влиятельным механизмом в Европе, который вынуждает государства, в том числе Украину, улучшать национальное законодательство таким образом, чтобы предотвратить нарушения прав, гарантированных Конвенцией о защите прав и основополагающих свобод человека. Свидетельством этого, по мнению министра, могут стать пилотные решения, которые выносятся евросудом по вопросам, составляющим системные нарушения прав человека.

«На примере двух пилотных решений в отношении Украины могу отметить, что этот механизм действительно становится превенцией нарушений прав человека, поскольку идентифицирует проблему и дает высокопрофессиональный совет, каким образом эту проблему урегулировать», - отметил он.

Вместе с тем, отметил министр, без эффективного выполнения решений Европейского суда нельзя будет говорить об урегулировании страной проблем с правами человека.

Нарушение прав человека А.ЛАВРИНОВИЧ назвал самым большим препятствием на пути общественного прогресса.

*** В соответствии с практикой Европейского суда, процедура "пилотных решений" применяется в случае существования структурной проблемы в национальном правопорядке, проявлением которой является большое количество решений Европейского суда, в которых констатированы аналогичные нарушения, а также поступление новых заявлений, вызванных этой же проблемой.

Так, первым пилотным решением Европейского суда по правам человека в отношении Украины стало решение по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины». Этим решением государство было обязано внедрить эффективное средство юридической защиты (или комплекс таких средств), которое бы обеспечило адекватную и достаточную защиту от невыполнения или задержки в выполнении решения национального суда, за выполнение которого оно несет ответственность в соответствии с принципами, установленными практикой Европейского суда по правам человека.