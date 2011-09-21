Минэкологии инициирует внедрение системы космического мониторинга экологической ситуации

Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует внедрение в Украине системы космического мониторинга экологической ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава ведомства Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ.

В частности, с помощью спутников Минэкологии рассчитывает повысить эффективность деятельности Государственной экологической инспекции.

По словам Н.ЗЛОЧЕВСКОГО, первым этапом реализации этого проекта станет космический мониторинг лесов на предмет массового незаконной вырубки деревьев. В частности, Минэкологии рассчитывает, что космический мониторинг даст возможность выявлять новые вырубки и решит эту проблему.

Также министерство планирует внедрить контроль из космоса над состоянием рек и озер, отслеживая уровень воды, эрозию берегов и прохождение ледоплава в паводковый период.

Кроме того, космический мониторинг может применяться в недроиспользовании. Снимки из космоса могут делаться в разных спектрах, и на их основании можно прогнозировать наличие в земле полезных ископаемых.

При этом данные космического мониторинга окружающей среды будут в открытом доступе в сети Интернет.

Комментируя по просьбе журналистов юридическую сторону вопроса, в частности, могут ли использоваться снимки из космоса в качестве доказательств по делам о незаконной застройке или вырубке лесов, Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ отметил: «Эти снимки должны приниматься в суде». Министр отметил, что в России, в частности, в Краснодарском крае, эти снимки уже принимаются в судах.

Н.ЗЛОЧЕВСКИЙ надеется, что программа начнет реализовываться до конца этого года, на ее внедрение уже выделены 50 млн. грн. По его словам, если опыт Минэкологии в эксплуатации системы окажется успешным, ее возьмут на вооружение Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.