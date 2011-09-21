УПК будет усовершенствован путем декриминализации целого ряда нарушений – Лавринович

Действующее уголовное законодательство будет усовершенствовано путем декриминализации целого ряда правонарушений.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, сказал министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в ходе встречи с Комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом ХАММАРБЕРГОМ.

Встреча состоялась в рамках проведения Международной конференции «Роль превенции в поощрении и защите прав человека». Как сообщалось, мероприятие, которое проходит в Киеве 20-21 сентября, осуществляется по инициативе Украины в рамках председательствования нашего государства в Комитете Министров Совета Европы. В ходе конференции представители стран - членов Совета Европы обсуждают механизмы предупреждения нарушений прав человека на национальных уровнях.

По словам министра юстиции, на сегодняшний день, по поручению Президента Украины, осуществляется работа по разработке законопроекта о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексі в части декриминализации целого ряда правонарушений.

Таким образом, подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ, планируется улучшить уголовное законодательство, не ожидая реформы уголовной юстиции, работа над законодательным обеспечением которой продолжается сейчас также по инициативе Президента Украины.

«Предусматривается улучшить ситуацию с обеспечением прав граждан, которые нарушили закон, но не несут угрозы обществу», - сказал он.

Министр уточнил, что декриминализация отдельных видов нарушений будут касаться преимущественно преступлений в экономической сфере.

А.ЛАВРИНОВИЧ также сообщил, что предложения по усовершенствованию действующего уголовного законодательства планируется предложить на рассмотрение Президенту уже в ближайшее время.