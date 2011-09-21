Главное на 21 сентября (день)

Основные экономические события первой половины сегодняшнего дня

Бюджет

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО сообщил, что оппозиция будет инициировать общественное обсуждение проекта бюджета на 2012 год с участием экспертов, специалистов по вопросу местного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ТОМЕНКО сообщил на брифинге.

По его словам, такого еще не было, чтобы при разработке проекта бюджета не собирали председателей областных советов.

Также он отметил, что в проекте бюджета, который подан в парламент, можно увидеть «антикризисные» меры, в частности, увеличение на 576 млн. расходов Министерства внутренних дел, 235 млн. грн. для СБУ, 207 млн. грн. для Генпрокуратуры, на 50 млн. грн. для Государственного управления делами при Президенте Украины, а на содержание резиденции Президента увеличены средства на 4 млн. грн., на оздоровление чиновников – почти на 100 млн. грн.

Н.ТОМЕНКО считает, что «концептуально бюджет является порочным».

Он отмечает необходимость «расходную часть на содержание государственной власти радикально пересмотреть, в том числе и Верховной Рады Украины».

По его словам, уместно было бы заслушать в парламенте информацию о том, «что такое Государственное управление делами, на которое мы тратим 1 млрд. 388 млн., при этом расшифровки таких расходов нет».

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что оппозиция будет требовать радикального пересмотра расходов на гуманитарную сферу, поскольку значительная часть показателей ниже, чем в прошлом году, а увеличивается финансирование только на те проекты, «которые лоббируются конкретными чиновниками».

Н.ТОМЕНКО сообщил, что в случае, если ничего не будет изменено, проект бюджета на 2012 год будет таким, в котором больше всего будет продано военного имущества.

По его словам, если каждый год ликвидируется и приватизируется 20-26 военных городков, то в 2012 году предлагается ликвидировать и приватизировать 126 военных городков.

«Представьте себе, сколько земли и недвижимости будет приватизировано», - сказал он.

Законодательство

Верховная Рада Украины отказалась устанавливать норму об обязательной публикации в СМИ финансового и имущественного отчета политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали только 8 народных депутатов из 373 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось урегулировать вопрос об опубликовании политической партией своего финансового и имущественного отчета в общегосударственном средстве массовой информации, а также возложении обязанности контролировать этот процесс на Министерство юстиции Украины.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 17 Закона Украины «О политических партиях в Украине», установив, что политическая партия ежегодно, не позже 1 апреля публикует в общегосударственном средстве массовой информации «Голос Украины» или «Урядовий кур’єр» свой финансовый отчет и отчет об имуществе политической партии, контроль за опубликованием осуществляет Министерство юстиции Украины.

Кроме того, законопроектом предлагалось дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей 212-12, которая предусматривает установление административной ответственности за неопубликование, несвоевременное опубликование, опубликование не в полном объеме и/или опубликование недостоверного ежегодного финансового отчета о доходах и расходах, отчета об имуществе политической партии.

Также законопроектом предусматривалось дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 170-1, предусматривающей установление уголовной ответственности за нарушение порядка финансирования уставной деятельности политической партии.

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Верховная Рада Украины отказалась принять Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно правовых последствий нарушения судьями, прокурорами и следователями прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали всего 66 народных депутатов из 364 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривалось дополнить Закон Украины “О прокуратуре”, Закон Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы, и некоторых других лиц” и Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” положениями, согласно которым лица, пенсия которым назначена на основании этих норм, утрачивают право на ее получение в случае вступления в законную силу решения суда Украины или решения международного судебного учреждения, юрисдикция которого признана Украиной и которым установлен факт совершения судьей, прокурором или следователем нарушения прав или свобод гражданина, закрепленных Конституцией Украины, в период пребывания в должности, которая давала право на назначение такой пенсии. В этом случае, в соответствии с законопроектом, пенсия насчитывается согласно Закону Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”.

ТЭК

Во фракции Партии регионов предлагают от имени парламента обратиться к Госдуме Российской Федерации и Европарламенту и четко изложить позицию нашего государства по газовым переговорам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания заявил народный депутат от фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ.

По словам А.КИНАХА, газовые вопросы должны решаться вне рамок политической и личной конъюнктуры.

«Есть предложение обратиться от Верховной Рады к Государственной Думе Российской Федерации, Европарламенту и четко изложить позицию нашего государства, сформулировать еще раз гарантии как надежного стратегического транзитера и призвать объединить усилия в поиске баланса интересов», - сказал А.КИНАХ.

После этого, добавил А.КИНАХ, можно будет работать над формированием прозрачного, энергетического рынка Европы.

После выступления А.КИНАХА председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН дал поручение секретариату ВР подготовить соответствующие обращения к Госдуме РФ и Европарламенту.

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Снижение цены на газ для Украины противоречит интересам россиян.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил вице-спикер Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сегодня журналистам в Москве.

"Я убежден, что мы должны отстаивать свои интересы и свою позицию, и можем везде доказать, что она разумна и обоснованна, справедлива, в первую очередь для российского народа. Идти на уступки в цене – значит не дополучать прибыль «Газпрому» и, как результат, налогов в доходную часть бюджета», - сказал В.ЯЗЕВ.

По его словам, это угрожает обязательствам государства в вопросах здравоохранения, образования, культуры и обороны, которые имеет государство перед россиянами.

При этом В.ЯЗЕВ считает, что проблем в энергетической сфере с Украиной нет.

«Есть нежелание Украины платить справедливую цену за газ. Мы считаем, что у нас долгосрочный контракт до 2019 года и его нужно выполнять и по формуле цены, и по минимально отбираемым объемам», - сказал он.

По его словам, Украину это не устраивает из-за сложной экономической ситуации в стране.

В.ЯЗЕВ напомнил, что позиция РФ по поводу условий снижения цены газа для Украины была четко озвучена.

«Мы более низкие цены, отступая в чем-то от экономической обоснованности, даем только тем государствам, которые интегрированы с нами в Таможенном союзе. Мы предлагаем вариант интеграции наших газовых компаний или вхождение в наши интеграционные группировки. Украина должна отвечать – мяч на ее стороне», - подчеркнул он.

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В Государственном агентстве по энергоэффективности и энергосбережению Украины ожидают, что по итогам 2011 года в стране будет вырабатываться около 340 млн. кВт/ч электроэнергии из возобновляемых источников, а в 2012-м – более 1 млрд. кВт/ч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Госэнергоэффективности Николай ПАШКЕВИЧ.

Он отметил, что, таким образом, в Украине начала формироваться новая полноценная отрасль, производящая электроэнергию из возобновляемых источников.

Он также сообщил, что в период с сентября 2010 по сентябрь 2011 года в Украине были введены в эксплуатацию объекты возобновляемой электрогенерации общей мощностью более 96 МВт, теплогенерации – более 42 МВт.

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Европейский Союз выделил Украине 70 млн. евро для реализации мер в рамках программы поддержки реализации энергетической стратегии Украины в сфере энергоэффективности до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Николай ПАШКЕВИЧ.

По его словам, средства будут выделены тремя траншами в объеме 31 млн. евро, 16 млн. евро и 16 млн. евро, а также 7 млн. евро технической помощи.

Также Н.ПАШКЕВИЧ сообщил, что ЕС уже утвердил выплату первого транша.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Кабинет министров Украины внес изменения в государственную целевую программу по энергоэффективности на 2010-2015 гг.

Основной целью изменений является содействие развитию производства альтернативных видов топлива и производства энергии из возобновляемых источников. Приоритет сделан на достижении доли альтернативной энергетики в энергобалансе страны до 2015 года на уровне не менее 10%.

Изменен общий объем финансирования мероприятий программы с 285 до 360 млрд. грн.

В 2011 году на реализацию программы планируется направить из Госбюджета 910 млн. грн., а также привлечь из местных бюджетов 2 млрд. грн., из других источников – 27,97 млрд. грн.

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Компании Hihgway Investments Processing (Великобритания), Diafol Ltd (Великобритания) и ОАО «Рижская судоверфь» (Латвия) подали свои предложения по предоставлению услуг ГАО «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) по поставке самоподъемной плавучей буровой установки, предназначенной для добычи углеводорода на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие предложения компаний были раскрыты сегодня в рамках тендерных процедур в НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве.

В частности, Hihgway Investments Processing предложила за свои услуги 400,344 млн. долларов, Diafol Ltd – 405 млн. долларов и ОАО «Рижская судоверфь» - 399,8 млн. долларов. Результаты тендера будут определены тендерной комиссией через 20 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля т.г. министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что «Нафтогаз» купил в Сингапуре буровую установку для добычи нефти на Субботинском месторождении на шельфе Черного моря.

ГАО «Черноморнефтегаз» в августе объявило о проведении открытых торгов на закупку еще одной самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ).

Конечный срок подачи предложений – 21 сентября 2011 года. Срок поставки – 2011-2012 гг. Место поставки – на условиях FCA.

Обеспечение предложения – задаток (32,4 млн. грн.)

Справка УНИАН. Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение.

«Черноморнефтегаз» осуществляет бесперебойное снабжение газом потребителей Крыма. Является одним из наибольших бюджетообразующих предприятий Крыма и Украины.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

Транспорт

Ряд мощных китайских компаний-производителей электровозов представят свою продукцию, приобретение которой может заинтересовать «Укрзализныцю».

Как сообщает УНИАН пресс-центр «Укрзализныци», встреча с генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ состоится в ближайшее время по просьбе китайской стороны.

В частности, представители КНР готовы представить свою технику, полную техническую документацию и эксплуатационные отзывы. Китайские партнеры также выразили готовность к обсуждению предложений по источникам финансирования продукции. «Китайская Народная Республика имеет достаточно ресурсов для кредитования подобного рода сделок. Выход на рынок Украины - бесспорный приоритет для Китая. А курс на техническое перевооружение железнодорожной отрасли и кардинальную замену устаревшего парка локомотивов, который проводит нынешнее руководство «Укрзализныци», гарантирует долгое и взаимовыгодное сотрудничество», - заявили представители китайских производителей.

Со своей стороны генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК отметил, что ведомство сейчас серьезно обсуждает возможности сотрудничества с мощными мировыми производителями транспортного машиностроения. «С большой заинтересованностью получим и проанализируем предложения китайских производителей», - сказал он.

Справка УНИАН. Китайские производители транспортного машиностроения имеют опыт работы со странами СНГ, в частности с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и др. Казахстан стал первой страной, которая успешно испытала китайскую технику в рамках договора с Чжу-Чжоусской электровозостроительной компанией (Zhuzhou Electric Locomotive Works). Новая техника должна заменить электровозы ВЛ 80, произведенные еще в СССР. Беларусь сотрудничает с Датунским электровозостроительным заводом.

Конструктивная скорость китайских моделей - до 200 км/час. Китай комплектует свои машины двигателями известных европейских производителей, среди которых Alstom, Siemens и другие.

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Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) 14 декабря 2011 г. исполнится 20 лет со дня создания (согласно постановлению Кабмина № 356).

Как сообщил УНИАН пресс-центр ведомства, к этой дате на официальном web-сайте открыта тематическая рубрика "20 лет Укрзализныце".

Все желающие могут ознакомиться с фактами, событиями, воспоминаниями специалистов и ветеранов отрасли, историями создания главных управлений «Укрзализныци» на сайте ведомства по ссылке: http://www.uz.gov.ua/index.php?f=Doc.View&p=UZ20years, в отраслевой газете "Магистраль" по ссылке: http://www.magistral-uz.com.ua/articles/do-20-richchja-ukrzaliznici/, в телепрограмме "Магистраль" на Первом национальном канале (по пятницам после 17:00), на радио "Эра-FM" (вторник, четверг 07.37), на радио УР-1 «Взгляд из купе» (среда, 9.15), в еженедельном выпуске «УНИАН-транспорт» по ссылке: http://economics.unian.net/rus/publist_30.html.

Кроме того, в материалах, посвященных 20-летию создания государственного органа управления целостным производственным имущественным комплексом железнодорожного транспорта Украины, можно будет узнать о настоящем «Укрзализныци», перспективах ее развития в условиях реформирования отрасли. Информация постоянно обновляется.

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Киевская городская государственная администрации не планирует повышения тарифов на проезд в городском общественном транспорте с началом нового бюджетного года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ, комментируя обсуждение на расширенной коллегии КГГА вопроса об убыточности коммунальных транспортных предприятий, что в том числе связано с действующими тарифами на перевозку пассажиров.

“Мы не планируем повышения. Речь шла о том, что есть определенная себестоимость проезда, например у метрополитена – 2 грн. 40 коп. сегодня, но тариф у нас другой. Речь идет о том, что на уровне города нужно утвердить эту себестоимость и эти 40 коп., которые мы не доплачиваем, когда продаем билет, из бюджета давать предприятию. Тогда оно не будет убыточным, у него будет баланс ресурса. Сейчас такого не происходит”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, сейчас стоит задача определить источник компенсации этой разницы между себестоимостью проезда и тарифом. Что касается конкретной суммы компенсации предприятиям, А.ПОПОВ сказал, что пока рано об этом говорить, потому что нужно считать.

Как сообщалось на заседании коллегии КГГА, убытки КП “Киевский метрополитен” за период первого полугодия этого года составляют 123 млн. грн., КП “Киевпасстранс” – около 80 млн. грн.

“Киевпасстранс” например, мы, принимая бюджет, не определили источник финансирования тех же льготных категорий проезда, а там значительно большие суммы, чем выделило правительство, поэтому мы каждый месяц вынуждены или сами, или вместе с правительством изыскивать возможности, как добавить дополнительные ресурсы. И постоянно имеем проблему на грани фола по выплате заработной платы. Такого для нормальной стабильной работы не должно быть”, - подчеркнул руководитель КГГА.

ЖКХ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от органов местной власти открыть «горячие телефонные линии» для граждан по вопросам готовности объектов к отопительному сезону.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

Он сообщил, что проверка готовности регионов к отопительному сезону, проведенная Государственной архитектурно-строительной инспекцией, выявила серьезные разногласия в отчетах облгосадминистраций о состоянии готовности областей к отопительному сезону. В частности, по словам главы правительства, такие разногласия выявлены в Тернопольской, Кировоградской, Ривненской, Ивано-Франковской областях.

«Я предупреждаю: правительству не нужны правильные цифры. Нам нужно тепло в школах и больницах, порядок в жилищном хозяйстве. Поэтому я требую, кроме прочего, во всех районах и областях ввести «горячие линии» по вопросам готовности к отопительному сезону, чтобы люди могли сообщить о проблемах и получить помощь», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что соответствующий отчет правительство заслушает через две недели, и по этому поводу будут сделаны соответствующие выводы в отношении руководителей районов и областей.

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В Луганске из-за долгов ООО «Лугансквода» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» более 30-ти тысяч жителей остались без воды. Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь ООО «Лугансквода» Владимир ЧЕРНЫШ

Он отметил, что вчера вечером 20 сентября, «ЛЭО» обесточило практически все повысительные насосные станции ООО «Лугансквода», находящиеся в областном центре.

По его информации, на данный момент обесточена 31 станция в Ленинском и Жовтневом районе Луганска. Вода не подается на верхние этажи многоэтажек.

Как сообщал УНИАН, вчера Луганске 15,5 тысячи жителей многоэтажек остались без воды - ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») за долги отключило 11 повысительных насосных станций.

Долг ООО «Лугансквода» перед ООО «Луганское энергетическое объединение» на 1 сентября составляет 278,9 млн. грн.

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Во Львовской области в результате прорыва водопроводной сети прекращено водоснабжение в райцентр Буск.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС Украины во Львовской области, 20 сентября в 21.20, поступило сообщение, что в г. Буск по ул. Чайковского возник прорыв водопроводной сети, в результате чего было прекращено водоснабжение райцентра.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Погода

Завтра в Украине осадки не ожидаются, днем до 26° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 22 сентября будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге Одесской области и в Крыму 12-17°, в Луганской области 3-8° тепла; днем 21-26°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 21-26°.

В столице также без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 23-25°.

21 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°, в районе Черноморского 18°; в Днепре возле Киева 17°.

(УНИАН)