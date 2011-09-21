Янукович сегодня выступит с речью на заседании Генассамблеи ООН

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня выступит с речью на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки В.ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна в честь глав государств и правительств – участников 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Вечером Президент Украины примет участие в официальном приеме от имени Президента США Барака ОБАМЫ.