Янукович сегодня выступит с речью на заседании Генассамблеи ООН
17:53, 21 сентября 2011Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня выступит с речью на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки В.ЯНУКОВИЧ сегодня примет участие в официальном ланче от имени Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна в честь глав государств и правительств – участников 66-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Вечером Президент Украины примет участие в официальном приеме от имени Президента США Барака ОБАМЫ.
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