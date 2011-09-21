Футбольные хулиганы смогут попасть на матчи Евро-2012 – польская газета

Варшава. Часть проданных Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) билетов на матчи чемпионата Европы 2012 года могла попала в руки футбольных хулиганов, которым из-за агрессивного поведения запрещено посещать стадионы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская газета DziennikGazetaPrawna (DGP), объясняя такую возможность несовершенной системой разделения билетов через веб-сайт УЕФА.

Издание отмечает, что формально футбольные хулиганы не имели возможности купить билеты на матчи финала Евро-2012, который состоится в июне в Польше и Украине.

Однако, по данным газеты, на практике они могли это сделать.

„Продавая билеты на Евро-2012, УЕФА не проверяла, кому из покупателей запрещено посещать стадионы. Теперь псевдоболельщиков ничего не удержит. Полиция не сможет выловить их из толпы болельщиков со всего мира”, - пишет издание.

По данным DGP, Союз европейских футбольных ассоциаций будет проверять списки тех, кто купил билеты на матчи, только за месяц до начала чемпионата. Вместе с тем газета отмечает, что УЕФА не имеет никаких методов противодействия попаданию на стадионы футбольных хулиганов.

„На практике УЕФА может лишь разослать информацию болельщикам, которым запрещено входить на стадионы, что они могут прийти на матч на собственный риск, но к ним будут относиться как к персонам non grata”, - пишет газета.

В то же время в комментарии изданию представители польской полиции выразили уверенность, что такие письма никоим образом не повлияют на агрессивных юнцов.

„Поскольку псевдоболельщики из Кракова, Лодзя легко решаются на убийства, то тем более проигнорируют бумажечку из УЕФА. Эту ошибку уже нельзя исправить, и необходимо только рассчитывать на их патриотические чувства”, - сказал представитель варшавской полиции, которая давно занимается проблемой футбольных хулиганов.

Издание также считает, что вопрос не решит и недавно принятый Сеймом закон об усилении ответственности за хулиганство во время футбольных матчей, которым введен „электронный надзор” за агрессивными фанами. (По закону, 1 января 2012 года каждое лицо, которому после совершения хулиганских действий во время футбольных матчей суд запретил посещать стадионы, будет иметь электронный чип, с помощью которого полиция будет отслеживать его местонахождение – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства внутренних дел, в Польше около 3-5 тыс. лиц могут создавать проблемы во время матчей Евро-2012.

По состоянию на май 2011 года, суды в Польше запретили посещать стадионы 1,7 тыс. лиц.

13 мая т.г. директор Евро-2012 в Польше Адам ОЛЬКОВИЧ заявил, что футбольные хулиганы, которым официально запрещен вход на стадионы, не смогут попасть на матчи в Польше и Украине, даже если у них будет билет.

Он подчеркнул, что украинские и польские организаторы будут иметь доступ к специальной базе, где имеется информация о всех футбольных хулиганах, что сделает невозможным их попадание на стадионы.

„Даже если кому-то повезло выиграть билет, то мы не пустим на стадион”, - сказал А.ОЛЬКОВИЧ.

Директор турнира сообщил, что во время Евро-2012 будет действовать специальная система контроля, которая позволит выявить псевдоболельщиков не только из Польши, но и со всех европейских государств, где ведется их реестр.

Справка УНИАН. УЕФА продала через собственный веб-сайт 600 тысяч, или около 40% всех билетов на матчи Евро-2012, которые были распределены в специальной лотерее между всеми зарегистрированными болельщиками.