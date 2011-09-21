Клюев: европейский выбор Украины является стимулом для проведения реформ

Брюссель. Первый вице-премьер-министр Украины – министр торговли и экономического развития Андрей КЛЮЕВ заявляет, что европейский выбор Украины является стимулом для проведения реформ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КЛЮЕВ сказал сегодня, выступая на конференции "20 лет Независимости Украины: вызовы будущего".

«Европейский выбор стимулирует нас к проведению реформ», - сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что нынешнее правительство Украины реализует реформы по 21-му направлению, среди которых А.КЛЮЕВ отдельно выделил административную и пенсионную реформы, а также дерегуляцию экономики. Он подчеркнул, что власти отменили более 35 тысяч регуляторных актов и до конца сентября планируют отменить еще 270.

«Практически мы упрощаем взаимоотношения между органами власти и бизнесом», - сказал А.КЛЮЕВ.