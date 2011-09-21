Главное на 21 сентября (вечер)

Энергетика

Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил условия приватизации 25% госпакета акций "Киевэнерго" и 45,1% "Западэнерго".

Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

"Правительство утвердило условия конкурса по "Киевэнерго" и "Западэнерго", это будут два конкурса, которые в ближайшее время будут объявлены", - отметил он. По его словам, приватизационные конкурсы по принципу аукционов по продаже данных госпакетов могут быть объявлены уже в следующую среду.

В частности, в соответствии с утвержденными квалификационными условиями, участник торгов по "Западэнерго" должен обеспечить поставку компании не менее 70% украинского угля. К участию в конкурсе по этой генерирующей компании будут допускаться также только участники, которые могут генерировать не менее 30% электроэнергии от объемов производства "Западэнерго". По "Киевэнерго" к участию в конкурсах будут допускаться компании, поставляющие не менее 30% электроэнергии от объемов поставок "Киевэнерго". К участию в обоих конкурсах не будут допущены компании, более 25% которых принадлежит государству.

По словам председателя ФГИ, в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Начальная стоимость планируемого к продаже 25% пакета акций «Киевэнерго» составит 432 млн. 305 тыс. грн., 45,1% пакета акций «Западэнерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

Об этом сообщил сегодня, 21 сентября, журналистам председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, начальная цена госпакета «Западэнерго» была определена исходя из цены акций компании на фондовом рынке, стоимость «Киевэнерго» была установлена на основании стандартизированной оценки.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что по оценкам ФГИУ общее количество потенциальных покупателей, которые могут претендовать на планируемые к продаже акции облэнерго, может составить около 23 как украинских, так и зарубежных компаний, количество претендентов на госпакеты генераций составляет порядка 13.

Украина активно будет развивать сферу альтернативной энергетики.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в Нью-Йорке во время встречи с представителями американских деловых кругов, сообщает пресс-служба главы государства.

«Этот рынок действительно очень большой и имеет большие возможности», – отметил Президент, добавив, что речь идет, в частности, об объектах малой энергетики, реконструкции существующих ГЭС.

Глава государства отдельно обратил внимание на значительный ресурс развития в Украине ветроэнергетики. Он добавил, что уже идет процесс строительства соответствующих станций.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что в Украине уже начался процесс строительства солнечных электростанций и принято соответствующее законодательство.

Кроме того, отметил глава государства, уже принято решение о перестройке и совершенствовании поставок электроэнергии – продолжается процесс модернизации соответствующей структуры, вкладываются «значительные государственные средства».

Президент отдельно обратил внимание на большие перспективы Украины как экспортера электроэнергии. «Экспорт из года в год растет. Этот рынок очень перспективен», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ заверил европейцев в намерении исполнять контракты по транзиту газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КЛЮЕВ заявил сегодня, выступая на конференции «20 лет независимости Украины: вызовы будущего».

«Для наших коллег сразу хотел бы внести ясность: мы разделяем две вещи – переговорный процесс по изменению контракта и выполнение уже действующего контракт. Мы выполняем и будем выполнять уже действующий контракт до тех пор, пока мы не договоримся с нашими коллегами из России по поводу новых условий поставок газа», - сказал он.

А.КЛЮЕВ подчеркнул готовность обеспечить надежность поставок российского газа в Европу.

Финансы Принятие Налогового кодекса не повлияло на количество физических лиц-предпринимателей в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил заместитель председателя ведомства Александр КЛИМЕНКО.

По его словам, численность представителей малого бизнеса остается относительно стабильной на протяжении двух лет. На начало 2010 года в стране было зарегистрировано 2,42 млн. частных предпринимателей. По оперативным данным, сегодня количество ФЛП составляет 2,43 млн. человек.

«Единственное, что состоялось после изменения законодательства – предпринимателям пришлось делать выбор между разными системами налогообложения. Мы зафиксировали небольшие колебания пользователей упрощенной системы, плательщиков единого налога и т.д. Но и здесь на протяжении первого полугодия ситуация стабилизировалась, и сегодня мы видим относительно стабильный контингент представителей малого бизнеса», - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, количество «единщиков», например, постепенно увеличивается. Если на 1 апреля текущего года их было 951 тыс. чел., то уже на 1 июля - 1,005 млн. чел. То есть наблюдается ежемесячный рост этой категории плательщиков на 10 тыс. человек.

«В этом году закрылись 122,3 тыс. предпринимателей, в то же время зарегистрировались приблизительно столько же новых, потому общая численность почти не изменилась. Но из тех, кто прекратил предпринимательскую деятельность, только 12,5% - каждый восьмой! – декларировали получение доходов», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, которым определяются условия и виды государственной поддержки субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства, а также критерии определения субъектов ведения хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, согласно документу, одобренному на заседании Кабмина 21 сентября, к основным видам финансовой государственной поддержки относятся: частичная компенсация процентов ставок по кредитам; предоставление кредитов и микрокредитов для учреждения и ведения собственного дела; предоставление гарантий и поруки по кредитам; предоставление ссуд на приобретение и внедрение новых технологий; финансовая поддержка внедрения энергосберегающих и экологических технологий и т.п.

Вместе с тем, государственная поддержка не будет оказываться, в частности, предприятиям, которые: осуществляют производство или реализацию оружия, табачных изделий и алкоголя; осуществляют предоставление в аренду недвижимого имущества; являются кредитными и страховыми организациями, ломбардами.

Также законопроектом предусмотрено внесение изменений в Хозяйственный кодекс Украины, согласно которым к субъектам микропредпринимательства будут относиться юридические и физические лица-предприниматели, где численность работающих не превышает 10 человек, а объем прибыли не превышает 2 млн. евро; малого бизнеса – где численность работающих не превышает 50 человек, а объем прибыли – 10 млн. евро; к субъектам крупного предпринимательства будут относиться юридические лица, в которых численность работающих не превышает 250 человек, а объем прибыли – 50 млн. евро.

В данный момент, в Украине действует закон относительно государственной поддержки малого предпринимательства, однако в нем не определены конкретные виды государственной поддержки.

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ выразил уверенность, что "остаточную точку" в переговорах Киева и Брюсселя по Соглашению об ассоциации, включая создание зоны свободной торговли, будет поставлена во время саммита Украина-ЕС, проведение которого запланировано на 15 декабря нынешнего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он заявил в среду в Брюсселе на конференции "20 лет независимости Украины: вызовы будущего".

"На протяжении последних месяцев мы практически вышли на решение ключевых проблемных вопросов создания зоны свободной торговли. Мы рассчитываем, что переговоры, которые проходят на этой неделе в Брюсселе, позволят нам выйти на окончательные договоренности. Финальная точка в переговорах должна быть поставлена на саммите Украина-ЕС", - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый заместитель главы правительства Украины напомнил, что, заключив соглашение об ассоциации и создавая зону свободной торговли с ЕС, Украина "сознательно берет на себя комплекс обязательств относительно ввода законодательства и стандартов ЕС, сравнимых с обязательствами стран - кандидатов на членство в Евросоюзе". "Именно поэтому четкие формулировки относительно европейской перспективы Украине в тексте Соглашения стали бы адекватным ответом со стороны ЕС, от которого во многом будет зависеть успех реализации реформ в Украине", - заявил он.

Еще одной стратегической задачей 2011 года для Украины А.КЛЮЕВ назвал достижение прогресса во введении безвизового режима с ЕС. Он заявил, что украинская сторона не собирается снижать взятые темпы, и выразил надежду, что Украина сможет перейти к следующей - имплементационной фазе плана действий по либерализации безвизового режима до конца 2011 года. "За год-два напряженной работе мы рассчитываем подойти к отмене визового режима с ЕС", - отметил первый вице-премьер-министр Украины.

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(УНИАН)