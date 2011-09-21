Официальный курс НБУ на 22.09.11

Официальный курс НБУ на 22.09.11100 USD – 797.3700 (21 сентября – 797.3700)100 EUR – 1087.2937 (21 сентября – 1093.1943)10 RUR – 2.5384 (21 сентября – 2.5317)Учетные курсы банковских металлов на 22.09.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-144343.90 (21 сентября-142888.70)961 XAG 10 Серебро-3209.41 (21 сентября-3124.10)962XPT10Платина-142250.81(21 сентября-142091.33)964XPD10Палладий-57091.69 (21 сентября-57251.17)

Официальный курс НБУ на 22.09.11 100 USD – 797.3700 (21 сентября – 797.3700) 100 EUR – 1087.2937 (21 сентября – 1093.1943) 10 RUR – 2.5384 (21 сентября – 2.5317) Учетные курсы банковских металлов на 22.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-144343.90 (21 сентября-142888.70) 961 XAG 10 Серебро-3209.41 (21 сентября-3124.10) 962XPT10Платина-142250.81(21 сентября-142091.33) 964XPD10Палладий-57091.69 (21 сентября-57251.17)

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