Янукович однозначно выбрал европейский вектор развития Украины

Первый вице-премьер-министр Украины – министр торговли и экономического развития Андрей КЛЮЕВ заявляет, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ однозначно выбрал европейский вектор развития страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом А.КЛЮЕВ сказал 21 сентября, выступая на конференции на тему: "20 лет Независимости Украины: вызовы будущего".

«То, что Президент сделал для себя выбор, – однозначно, это европейский выбор и европейский вектор развития», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Если бы этого не было, то мы могли бы вести переговоры сейчас не о зоне свободной торговли (с ЕС - УНИАН), а о Таможенном союзе, например», - добавил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.

В то же время Российская Федерация призывает украинскую власть присоединиться к Таможенному союзу.