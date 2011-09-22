Украина за постепенное ядерное разоружение, до полной ликвидации этого оружия - Янукович

Украина последовательно выступает за обеспечение постепенного и необратимого ядерного разоружения с целью полной ликвидации ядерного оружия в мире.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом Виктор ЯНУКОВИЧ заявил в выступлении на общих дебатах 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Призываю лидеров других государств сознательно следовать примеру Украины и реальными делами способствовать процессу разоружения и нераспространения», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что он гордится весомым вкладом Украины в мирное сосуществование человечества.

В этом контексте он отметил, что проведение Киевского саммита по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии в апреле этого года позволило активизировать международное взаимодействие в вопросах усиления ядерной безопасности и надлежащего реагирования на аварии и чрезвычайные ситуации.

Президент Украины также поблагодарил всех участников Киевского саммита и все страны-доноры, которые объявили о своих взносах на финансирование Чернобыльских проектов.