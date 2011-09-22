Полиция Нью-Йорка не разрешила пикет украинской диаспоры в связи с визитом Януковича

Полиция Нью-Йорка не разрешила украинской диаспоре пикетировать миссию Украины при ООН по случаю визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель миссии Украины при ООН.

"Полиция не разрешила акцию протеста у миссии", - сказал он.

По его словам, основанием для такого решения правоохранителей стало то, что помещение миссии входит в перечень объектов, которые усиленно охраняются.

В то же время, представители украинской диаспоры в Нью-Йорке также отказались от проведения пикетирования в квартале, расположенном непосредственно вблизи комплекса зданий ООН в Нью-Йорке, где обычно проводятся акции протеста.

Представитель миссии Украины при ООН объяснил, что, поскольку проведение подобных акций в этом квартале во время ежегодных сессий Генассамблеи ООН является очень популярными, то заявки на их проведение надо подавать заранее.

Он добавил, что, очевидно, этого не было сделано.

Как сообщали СМИ, самой актуальной темой нынешней сессии Генассамблеи ООН является урегулирование палестино-израильского конфликта. Именно поэтому представители этих двух сторон организовали самые массовые акции протеста вблизи комплекса зданий ООН в Нью-Йорке.