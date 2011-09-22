Анонс на 22 сентября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров с рабочей поездкой побывает в Волынской области.

* Круглый стол на тему: «Защита прав потребителей финансовых услуг: международный опыт». Мероприятие проводится под патронатом Комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики при поддержке USAID. Выступающие: Виталий Хомутынник, народный депутат Украины; Юрий Полунеев, народный депутат Украины; Сара Вайнз, зам.директора миссии USAID; Виктор Новиков, директор юридического департамента, НБУ; Олег Мозговой, член ГКЦБФР; Роксолана Ханык-Посполитак, Проект USAID FINREP, Вячеслав Коваль, и.о. председателя правления Пиреус Банк, Федор Олексюк, председатель Ассоциации антиколлекторов и правозащитников Украины «Ваша Надежда».

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится открытие XXV заседания Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса стран-членов СНГ. В ходе заседания руководители аграрных ведомств и представители стран-членов СНГ обсудят ожидаемые результаты работы АПК, направления и перспективы обеспечения продовольственной безопасности, вопросы сотрудничества в рамках Содружества. Пресс-конференция министров сельского хозяйства стран-членов СНГ.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится международная конференция «Централизованное теплоснабжение: перспективы и пути развития в условиях мегаполиса», которая будет проходить в рамках IX международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее». Организатор: ПАТ «Киевэнерго» при поддержке Минэнергоугля Украины и НАК «Энергетическая компания Украины».Участники: Александр Алипов, первый зам.министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины; Валерий Кальченко, член Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины; Александр Мазурчак, первый зам.председателя КГГА; Эдуард Соколовский, ген.директор ПАТ «Киевэнерго»; Жан Гравилье, коммерческий директор компании Dalkia (Франция) и др.

* В пресс-центре «Украина-2012» состоится пресс-конференция, посвященная теме подготовки «Укрзалізниці» к проведению в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу. Все о подготовке инфраструктуры, приобретении нового подвижного состава, новых сервисах для пассажиров, подготовке персонала железных дорог к обслуживанию чемпионата расскажет заместитель генерального директора «Укрзалізниці» Леонид Лобойко.

* Пресс-конференция на тему: «Проект Государственного бюджета-2012: первые оценки». Участники: директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина; финансовый эксперт, Заслуженный экономист Украины Виктор Суслов.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «15 лет Корпорации «Галактика» в Украине: результаты и перспективы». Вопросы: Корпорация «Галактика»- ведущий разработчик информационных систем управления предприятием; Корпорация «Галактика» - 15лет в Украине; Стратегические направления: новые решения для управления производством, управление основными фондами (ЕАМ), информационная система для ВУЗов. Участники: Андрей Марушкевич, первый вице-президент Корпорации «Галактика»; Сергей Литвиненко, директор ЦО Корпорации «Галактика» в Украине; Александр Хуторной, руководитель отдела продаж ЦО Корпорации «Галактика» в Украине; Геннадий Гацко, председатель совета директоров (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 461-98-56, (063) 199-79-13, e-mail: Anna.Kulish@galaktika.ua.

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Презентация результатов исследования ТОП-44 качества жизни больших и малых городов Украины". Будут обнародованы результаты исследования качества жизни 178 городов областного значения, будет показана региональная специфика качества жизни в городах - Запад-Восток, Юг-Север, Центр, определены города-лидеры и города, отстающие в развитии (города-лузеры) и будут проанализированы причины неравенства качества жизни между городами. Участники: политолог, канд.политических наук, руководитель исследовательских программ аналитического центра «UNIVERSITAS» Алексей Якубин, эколог Национального экологического центра Украины, канд.политических наук Олег Андрос, координатор кампании «Европа для Украины» (EU4UKR) Кирилл Животовский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 098 870 75 41, Е-mail info@universitas.org.ua

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», которые Фонд «Эффективное управление» проводит в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Павел Казмарзык, сотрудник Центра миграционных исследований, Варшавский университет; Аветик Чалабян, партнер КК McKinsey&Company; Сергей Кордашенко, управляющий партнер компании RosExpert; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ. Модератор – журналист и телеведущий Мустафа Найем.

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