ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Нацбанк выявил почти 200 нарушений в работе обменников» пишет: в июне-сентябре т.г. Национальный банк зафиксировал 195 фактов нарушений при работе банков на наличном валютном рынке. В результате шесть точек купли-продажи валюты прекратили свою деятельность…

http://delo.ua/finance/nacbank-vyjavil-pochti-200-narushenij-v-rabote-obmennikov-164833/

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Также «Дело» в публикации «Укртелеком» установил конечный срок для заявок на покупку Utel» пишет: «Укртелеком» установил конечную дату принятия предложений на участие в аукционе по продаже своих активов мобильной связи - 8 октября 2011 года…

http://delo.ua/business/ukrtelekom-ustanovil-konechnyj-srok-dlja-zajavok-na-pokupku-utel-164846/

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«Дело» в публикации «Компания Boeing будет строить свои самолеты в Украине» пишет: компания Boeing рассматривает возможность размещения производственных мощностей на территории Днепропетровской области. 12-17 сентября делегация Днепропетровской области во главе с председателем облсовета Евгением Удодом побывала с рабочим визитом в США…

http://delo.ua/business/kompanija-boeing-budet-stroit-svoi-samolety-v-ukraine-164822/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Принуждение к прибыли», в котором пишет: налоговики нашли легкий способ увеличить поступления в госбюджет по налогу на прибыль. ГНС запретила предприятиям включать убытки прошлых периодов в текущую отчетность, что позволит до конца года получить от плательщиков дополнительно 7 млрд грн. Эксперты и представители предприятий называют действия ГНС незаконными, поэтому не исключают массовых обращений в суды…

http://www.kommersant.ua/doc/1778391

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Чужой среди двоих», в котором пишет: Москва сформулировала бескомпромиссную позицию к субботним переговорам с президентом Украины. Виктору Януковичу, как уверяют источники в Кремле и МИД РФ, не следует рассчитывать на уступки. Россия не пересмотрит газовый контракт и готова судиться по этому поводу. Но главное, главе государства предложат определиться: или Украина вступает в Таможенный союз и сохраняет для себя российский рынок, или не вступает и теряет его…

http://www.kommersant.ua/doc/1778570

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Издание «Экономические известия» в публикации «Социалка идет в топку» пишет: отныне ликвидация законных социальных гарантий миллионов украинских граждан может произойти в любой момент - соответствующая законодательная инициатива готова к окончательному утверждению в Верховной Раде. Тем самым украинские граждане понесут материальную ответственность за личные политико-финансовые проблемы регионалов. А регионалы за счет опять-таки украинских граждан добудут значимые политико-финансовые выгоды. Слово за гражданами — ни одна власть в Украине не отступится просто так от своих интересов и выгод, вне зависимости от средств их достижения…

http://state.eizvestia.com/full/socialka-idet-v-topku

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Акции пошли вверх», в котором пишут: 28 сентября объявят конкурсы по продаже «Западэнерго» и «Киевэнерго». В круг зарубежных претендентов по покупке акций львовской энергогенерирующей компании входят 13 энергокомпаний, киевской энергопоставляющей — 23…

http://markets.eizvestia.com/full/akcii-poshli-vverh

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«Экономические известия» публикуют материал «Азаров побережет энергию», в котором пишут: премьер потребовал от подчиненных разработать план переоснащения предприятий ЖКХ. Эксперты констатируют — Украина не справляется с освоением выделяемых на энергосбережение средств...

http://state.eizvestia.com/full/azarov-poberezhet-energiyu

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Газета «Сегодня» в публикации «Долгострои в Киеве сдадут через полтора года» пишет: самая длительная «жилая» стройка в столице - «Днепровские башни» на Троещине - может, наконец, завершиться...

http://www.segodnya.ua/news/14291140.html

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Также «Сегодня» в публикации «Миллионеры Киеврады зарабатывают железными кулаками и свадьбами» пишет: если всех миллионеров из парламента мы знаем в лицо, то богачи из Киеврады предпочитают особо не светиться. Издание исследовало рейтинги и вместе с экспертами инвест-компаний проанализировало, кто на чем депутаты Киевского зарабатывает свои миллионы…

http://www.segodnya.ua/news/14291154.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кому и сколько должна Украина…» пишет: Украина, по данным НБУ, должна выплатить нерезидентам по краткосрочным и долгосрочным кредитам 53,5 млрд. долл. до 1 июля 2012 года. Указанная сумма - новый национальный рекорд...

http://economics.unian.net/rus/detail/103186

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Бюджет не прошел стресс-тест» пишет: Минфин РФ подготовил сценарий основных параметров бюджета при цене нефти $61,1/барр. — столько она стоила в 2009 г. Стресс-тест бюджет не прошел: дефицит финансировать будет нечем. Не исключено, что, как и три года назад, весной бюджет придется менять…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1372131/chego_rossiya_ne_vyderzhit

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Также «Ведомости» в публикации «ФРС заменит госбонды на $400 млрд» пишут: Федеральная резервная система США объявила об очередном этапе стимулирования экономики путем реструктуризации своего портфеля казначейских облигаций в пользу долгосрочных бумаг…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1372109/frs_izmenit_balans_kaznachejskih_obligacij

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Издание «Известия» в публикации «Россия узнает тайны швейцарских счетов соотечественников» пишет: швейцарские банки будут делиться с Россией частью информации о счетах своих клиентов-россиян. До конца недели будет подписано российско-швейцарское соглашение по этому вопросу…

http://www.izvestia.ru/news/501469

(УНИАН)