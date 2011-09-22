В Дагестане в результате двойного тракта пострадали более 50 человек, один погиб

Москва. В Дагестане в результате двойного тракта пострадало более 50 человек, один погиб.

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, 22 сентября напротив одного из домов по улице Ермошкина города Махачкалы неустановленное лицо привело в действие самодельное взрывное устройство, установленное на обочине проезжей части улицы. После того, как к месту происшествия подъехали сотрудники полиции, на пересечении улиц Ермошкина и Дахадаева было приведено в действие второе взрывное устройство, находившееся в салоне припаркованной автомашины «Жигули».

По предварительным данным, в результате взрыва погиб один сотрудник полиции и 24 полицейских получили ранения различной степени тяжести. Также госпитализировано более 30 гражданских лиц. Разрушены полностью или частично магазины и жилые помещения, находящиеся в эпицентре взрыва.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт).