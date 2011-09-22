Россия выдала Украине депутата Луганского горсовета Ландика

Россия выдала Украине депутата Луганского городского совета Романа ЛАНДИКА, который обвиняется в избиении девушки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, экстрадиция указанного лица состоялась вчера, 21 сентября.

«Генеральная прокуратура будет осуществлять надзор за соблюдением закона во время следственных действий», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ночью в ресторане «Баккара» в Луганске сын народного депутата Владимира ЛАНДИКА, депутат Луганского горсовета Р.ЛАНДИК избил Марию КОРШУНОВУ.

7 июля прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в отношении Р.ЛАНДИКА по ч.3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

10 июля стало известно, что работники правоохранительных органов установили местонахождение Р.ЛАНДИКА. Он был задержан в Краснодаре (Россия).

11 августа Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Украины от 19 июля 2011 года о выдаче Украине Р.ЛАНДИКА для привлечения к уголовной ответственности.