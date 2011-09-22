Главное на 22 сентября (день)

Финансы

Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект Государственного бюджета Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли депутаты Верховной Рады.

По словам председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА, теперь Бюджетный комитет совместно с правительством будет готовить законопроект к рассмотрению в первом чтении.

Предприниматели требуют окончательного законодательного урегулирования упрощенной системы налогообложения и других вопросов, связанных с работой малого бизнеса. В том числе налогоплательщики просят снова разрешить юридическими лицам относить к собственным расходам товары и услуги, приобретенные у частных предпринимателей.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Он напомнил, что в помещениях налоговых инспекций ко Дню предпринимателя были установлены «почтовые» ящики для предпринимателей, через которые ГНСУ получила около 7600 писем от налогоплательщиков.

По словам А.КЛИМЕНКО, предприниматели главным образом обращались с предложениями относительно совершенствования работы ГНСУ и налогового законодательства.

Также было предложено «разгрузить» центральный сервер ГНСУ путем внедрения региональных серверов для принятия отчетности через Интернет. Действующая система веб-отчетности не всегда выдерживает пиковую нагрузку в последний день подачи документов.

Кроме того, налогоплательщики хотят создания отдельного электронного сервиса, с помощью которого можно было бы получать расширенную информацию о своих контрагентах. На сегодняшний день такую возможность имеют только крупные налогоплательщики, участвующие в экспериментальной программе «горизонтального мониторинга».

Среди позитивных моментов в работе налоговой службы предприниматели отметили мораторий на проведение проверок субъектов малого бизнеса.

"Все полученные предложения и замечания будут проработаны и использованы ведомственными комиссиями и рабочими группами, которые занимаются вопросами совершенствования законодательства и реорганизации Государственной налоговой службы", – заверил А.КЛИМЕНКО.

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-августе 2011 года составил 161,8 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 3,539 тыс. грн.

В августе т.г. объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 23,1 млрд. грн., что на 18,1% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В структуре объема реализованных услуг больше половины (52,5%) составляли услуги транспорта, почты и связи, больше четверти (28%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям. Объем услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Донецкой областей составлял почти половину (49,5%) от общего объема реализованных услуг.

В частности, в августе 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 169 млн. грн. (включая НДС), что на 45,6% больше по сравнению с августом 2010 года (в январе-августе т.г. – 1,194 млрд. грн., что на 39,4% больше, чем в январе-августе 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в августе т.г. реализовали услуг на сумму 610 млн. грн., что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-августе т.г. - на 3,08 млрд. грн., что на 20,6% больше).

В августе т.г. предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 13,713 млрд. грн. - на 21,8% больше, чем в августе 2010 г. (в январе-августе т.г. - на 94,875 млрд. грн., что на 20,4% больше, чем в январе-августе 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 6,462 млрд. грн. - на 42,1% больше, чем в августе прошлого года (48,09 млрд. грн., на 37,7% больше).

В сфере образования в августе т.г. было предоставлено услуг на сумму 194,4 млн. грн., что на 1,4% меньше по сравнению с августом 2010 г. (1,796 млрд. грн., на 6,1% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 846,8 млн. грн., что на 12,1% больше, чем в августе прошлого года (4,24 млрд. грн., на 8,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,086 млрд. грн., что на 46,8% больше по сравнению с августом 2010 г. (в январе-августе т.г. на 8,533 млрд. грн., что на 29,9% больше, чем в январе-августе 2010 г.).

В следующем году минимальная заработная плата будет повышена до прожиточного минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня в Верховной Раде во время представления Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год.

По его словам, программой предусмотрено, что гарантированный прожиточный минимум на одного человека в 2012 году вырастет на 14%. Кроме того, добавил А.КЛЮЕВ, со второго полугодия 2012 года будет увеличен размер должностного оклада работника первого тарифного разряда единой тарифной сетки. «Таким образом, на 3 месяца будет сокращен разрыв отмеченного должностного оклада», - сказал А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер также заметил, что осуществление комплекса мер по стабилизации солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования позволит повысить размер минимальной трудовой пенсии в среднем на 9,8% по сравнению с текущим годом.

Среди основных задач программы А.КЛЮЕВ назвал обеспечение условий для социально-экономического роста, модернизацию производства и инфраструктуры, повышение социальных стандартов, усиление роли регионов в обеспечении роста экономики и укрепления обороноспособности государства и тому подобное.

Кроме того, добавил он, госпрограммой предусмотрено создание новых рабочих мест, повышение трудоустройства, снижение темпов инфляции, сокращение уровня бедности, улучшение качества образования и медицинского обслуживания, повышение энергетической безопасности.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s снизило рейтинги семи банков Италии и ухудшило прогноз по рейтингам восьми кредитных организаций страны на фоне понижения рейтинга Италии, рейтинговое действие коснулось таких гигантов, как Intesa Sanpaolo и UniCredit, говорится в сообщении S&P.

Агентство снизило долгосрочные кредитные рейтинги до "A"с "A+"и подтвердило краткосрочные рейтинги "A-1"банков Mediobanca SpA, Findomestic Banca SpA, и Intesa Sanpaolo SpA, а также их основных дочерних компаний - Banca IMI SpA, и Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA (BIIS) и Cassa di Risparmio in Bologna SpA. Рейтинг Banca Nazionale del Lavoro SpA (BNL) понижен до "A+/A-1"с "AA-/A-1+", передает РИА Новости.

Прогноз по рейтингам - "негативный".

Агентство также ухудшило до "негативного"со "стабильного"прогнозы по рейтингам на отметке "A/A-1" Istituto per il Credito Sportivo (ICS), Banca Fideuram, Agos-Ducato SpA, UniCredit SpA and его дочерних компаний - UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria AG и UniCredit Leasing SpA.

Standard & Poor`s отмечает, что "негативные" прогнозы по рейтингам 15 банков отражают вероятность дальнейшего их понижения в случае снижения рейтинга Италии.

Standard & Poor`s 20 сентября понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А"с "А+" - на фоне проблем страны с государственным долгом, свидетельствуют материалы агентства. Краткосрочный кредитный суверенный рейтинг страны также был понижен - до уровня "А-1"с "А-1+". Прогноз по рейтингам - "негативный".

Основанием для понижения рейтинга стало заметное замедление роста итальянской экономики и неспособность правительства снизить государственный долг: внешний долг Италии, третьей по величине экономики Европы, является наибольшим среди государств с суверенным рейтингом "А".

Энергетика Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен обсудить с президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ 24 сентября все ключевые вопросы двустороннего сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил украинским журналистам в кулуарах 66-й сессии Генассамблеи ООН.

«У нас постоянный диалог», - сказал он.

Отвечая на вопрос об ожидаемых результатах встречи, президент Украины отметил, что это – очередная встреча, на которой стороны обсудят все ключевые вопросы. Среди них В.ЯНУКОВИЧ назвал объединение усилий по поставкам энергоносителей в Европу, а также получение Украиной гарантий транзита газа по ее территории.

«Вечный вопрос - это цены, и как нам строить дальнейшие отношения», - добавил глава государства.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, экстрадиция указанного лица состоялась вчера, 21 сентября.

«Генеральная прокуратура будет осуществлять надзор за соблюдением закона во время следственных действий», - отметили в пресс-службе.

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(УНИАН)