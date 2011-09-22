Кабмин восстанавливает утраченные функции социально-экономического планирования - Клюев

Государственной программой экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлений развития на 2013 и 2014 годы правительство восстанавливает утраченные государством за предыдущие годы функции социально-экономического планирования и разработки действенных государственных программ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в ходе представления документа в Верховной Раде.

По его словам, на сегодняшний день из планирования остались лишь «прогнозы и куча несогласованных между собой и с возможностями бюджетного финансирования государственных целевых, отраслевых и региональных программ», большинство которых необходимо было пересмотреть.

«Поэтому, в частности, невозможно было обеспечить планомерное и сбалансированное развитие экономики, избежать межотраслевых диспропорций, несогласованности спроса и предложений на потребительском рынке, в том числе дефицита тех или иных продуктов», - заявил А.КЛЮЕВ.

По этой причине, отметил он, недостаточно внимания уделялось развитию секторов экономики, работающих на внутренний рынок.

«В результате потеряно много рабочих мест, обострились социальные проблемы. Страна получила огромное отрицательное сальдо внешней торговли и ухудшение состояния платежного баланса», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что производственные программы отраслей формировались без учета потребностей смежных отраслей, реальных потребностей и платежеспособного спроса населения.

По словам первого заместителя главы правительства, все это сдерживало прогрессивное развитие страны, ослабляло усилия власти и нивелировало эффективность реализации экономической и социальной политики.

«Именно для исправления ситуации необходимо ввести новую модель социально-экономического развития страны и соответствующего программного управления. С этой целью Министерством экономического развития и торговли, при участии других центральных и местных органов исполнительной власти, подготовлен проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год и прогнозов и планов на 2013-2014 годы», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы. Документ зарегистрирован в парламенте 15 сентября т.г. Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября 2011 года.