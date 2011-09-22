26-27 сентября в Украине будет находиться делегация УЕФА во главе с Платини

26-27 сентября в Украине с рабочим визитом будет находиться делегация руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) во главе с президентом Мишелем ПЛАТИНИ.

Как сообщили УНИАН в местном организационном комитете по подготовке к Евро-2012, в состав делегации войдут генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, исполнительный директор UEFA Events S.A. Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар УЕФА Евро-2012 Жак ЛАМБЕР и операционный директор UEFA Events S.A. Мартин КАЛЛЕН.

По Украине делегацию будут сопровождать вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, директор турнира в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ и председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения Евро-2012 в Украине Владимир КОВАЛЕВСКИЙ.

Как сообщил директор турнира в Украине М.ЛУБКИВСКИЙ, во время визита президент УЕФА осмотрит главные объекты инфраструктуры и проведет совещания с ответственными за подготовку к чемпионату во всех городах-хозяевах турнира. После завершения визита в Киеве под председательством М.ПЛАТИНИ состоится Наблюдательный Совет по вопросам подготовки Украины к УЕФА Евро-2012. Ожидается также, что делегацию УЕФА примет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.