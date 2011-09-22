Анонс на 23 сентября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании Организационного комитета по подготовке национальных сборных Украины (Олимпийская база в Конча-Заспе).

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Когда в Украину придет похолодание?». В работе примет участие начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбеда.

* Состоится брифинг, на котором будут обнародованы позиции профсоюзов по неприятию базовых социальных стандартов и гарантий, предусмотренных проектом Государственного бюджета Украины на 2012 г. В брифинге примут участие руководители ФПУ, специалисты аппарата ФПУ.

* Состоится 4-я Народная коллегия, которая подведет итоги двух этапов Всеукраинской общественной акции «Вперед», - «Весеннего марша протеста» и «Летней самоорганизации». Заседание посвящено годовщине Налогового Майдана. Организаторы и участники Всеукраинской общественной акции "Вперед" и «Весеннего марша протеста»: активисты общественных движений, участники Налогового Майдана, инициаторы и участники двух АвтоМайданов, представители 298 общественных организаций из всех регионов Украины.

* Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Близнюк, посетит станцию теплоснабжения «Позняки», где оценит готовность Киева к новому отопительному сезону. В рабочей поездке примут участие: первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак и гендиректор ПАТ «Киевэнерго» Эдуард Соколовский, которые расскажут о подготовке столице к отопительному сезону. Министр осмотрит оборудование стратегически важных зон станции, в частности - химический и котельный цеха, насосное отделение и щит управления.

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