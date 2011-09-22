Главное на 22 сентября (вечер)

Финансы

Объем переплат в госбюджет за первое полугодие составил 17,356 млрд. грн.

Объем переплат в общий фонд Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2011 года составил 17,356 млрд. грн.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, переданных в Верховную Раду.

«На протяжении отчетного периода объем переплат платежей государственного бюджета увеличился на 2,478 млрд. грн, или на 16,7%, - до 17,356 млрд. грн.», - говорится в документе.

По информации Счетной палаты, не выполнены плановые поступления в общий фонд госбюджета: налога на доходы физических лиц - на 442,8 млн. грн., или на 13,6%; сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию – на 341,3 млн. грн., или 28,5% и т.д.

При этом перевыполнены показатели по поступлениям: налога на прибыль - на 1,423 млрд. грн., или на 5,9%; рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа территорией Украины – на 503,3 млн. грн., или в 1,4 раза; рентной платы за природный газ, который добывается в Украине – на 444,3 млн. грн., или в 1,5 раза и т.д.

Счетная палата констатирует, что план поступлений в специальный фонд госбюджета (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), предусмотренный бюджетной росписью на январь-июнь т.г., не выполнен на 21,4%, или на 2,653 млрд. грн.

В общем доходы госбюджета за январь-июнь т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 24,4%, или на 27,294 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.

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Счетная палата: рост ВВП Украины в І полугодии составил 4,4%

По оценке Счетной палаты, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом полугодии 2011 года составил 4,4%.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, текстом которых располагает УНИАН.

«По экспертной оценке Счетной палаты, в первом полугодии прирост реального ВВП составил 4,4%. В то же время существенными являются риски замедления темпов экономического роста», - говорится в сообщении.

В Счетной палате констатируют, что за январь-июнь т.г. темпы роста реального ВВП замедлились, как по сравнению с январем-июнем 2010 года (5,2%), так и первым кварталом 2011 года (5,3%).

В Выводах указывается, что увеличение экономической активности не привело к существенному улучшению рынка труда и повышению к реальному уровня размера прожиточного минимума, который является базовым государственным социальным стандартом.

В своем документе Счетная палата ссылается на данные Министерства социальной политики, согласно которым прожиточный минимум в ценах июня 2011 года составлял 1154 грн., что более чем на четверть превышает законодательно установленный на этот период размер – 911 грн.

Согласно экспертной оценке Счетной палаты, замедлению развития экономики могут привести рост цен на нефть и импортированный газ, а также анонсированное применение странами Таможенного союза антидемпинговых и специальных мер касательно продукции украинских производителей.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, рост ВВП Украины в I квартале 2011 года составил 5,3%, во II квартале - 3,8%.

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Кабмин предлагает еще на год сохранить систему авансовых перечислений НБУ в госбюджет

Кабинет министров Украины предлагает еще на год, до 1 января 2013 года, сохранить систему, при которой Национальный банк Украины (НБУ) авансовыми платежами перечисляет в Государственный бюджет Украины свою прибыль. Это предусмотрено в правительственном законопроекте «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты» № 9158, который был сегодня проголосован Верховной Радой в первом чтении.

Справка УНИАН. Летом 2010 года парламент Украины принял закон, которым увеличивалась независимость Национального банка Украины, в частности, утверждался новый порядок распределения полученной регулятором прибыли. Так, документом предусмотрено, что 50% прибыли НБУ должны направляться в общие резервы и другие резервы Нацбанка. Отчисления в общие резервы должны проводится до тех пор, пока их сумма не будет равняться 10% обязательств Национального банка. Другая половина прибыли должна перечисляться в государственный бюджет Украины следующего за отчетным годом.

Новая норма должна вступить в силу с 1 января 2012 года, но правительство, в своем законопроекте №9158 предлагает отсрочить ее введение на год – до 1 января 2013 года.

В правительственном проекте Государственного бюджета Украины на 2012 год, который сегодня был принят к рассмотрению Верховной Радой, предлагается снизить на 0,7%, по сравнению с 2011 годом, сумму перечисления Национальным банком Украины средств в государственный бюджет - до 9,6 млрд. грн.

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ТЭК

Янукович хочет создать в Украине Международный центр по исследованию рисков от ядерной энергии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что мировое сообщество должно не только повысить уровень готовности объектов ядерной энергетики к возникновению чрезвычайных ситуаций, но и создать условия для мобилизации научного и технического потенциала всего международного сообщества для ликвидации последствий ядерных аварий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это глава Украинского государства подчеркнул в своем выступлении на Заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам ядерной безопасности.

В этом контексте В.ЯНУКОВИЧ привлек внимание к значительному опыту Украины именно в вопросах реабилитации пострадавших территорий и населения, которым она готова поделиться.

«Важным шагом в направлении усиления международных возможностей реагирования на ядерные аварии и инциденты стало бы создание в Украине при содействии и активном участии МАГАТЭ Международного научно-практического центра по исследованию техногенных рисков с использованием ядерной энергии», – отметил Президент, подчеркнув, что это было бы весомым вкладом в гарантирование безопасности для будущих поколений.

В.ЯНУКОВИЧ выразил убежденность: катастрофы не могут и не должны сдерживать технологический прогресс. А значит, отметил глава государства, необходимо уже сейчас начинать совместную работу по усовершенствованию всей системы ядерной безопасности в мире, и Украина уже начала этот процесс.

Президент также акцентировал внимание на принципиальной важности вопроса целесообразности и безопасности использования высокообогащенного урана.

Украина, отметил глава государства, в который раз продемонстрировала добрую волю, отказавшись от использования высокообогащенного урана, чем сделала очередной практический вклад в укрепление режима ядерного нераспространения. «Мне приятно констатировать, что такая позиция Украины нашла поддержку со стороны других государств-членов ООН», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

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«Нафтогаз» оценивает модернизацию приоритетных объектов ГТС в 5,3 млрд. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» оценивает объем инвестиций в необходимые для реконструкции и модернизации приоритетные объекты газотранспортной системы Украины в 5,3 млрд. долл.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в ходе международного форума "ТЭК Украины: настоящее и будущее", заявил заместитель председателя правления компании «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.

По его словам, по предварительным оценкам, на освоение таких инвестиций понадобится около 7 лет.

В.ЧУПРУН также сообщил, что "Нафтогаз" продолжает вести переговоры с международными компаниями о возможности финансирования и об условиях их участия в проекте.

«От международных компаний уже поступило ряд предложений о сотрудничестве. Как только будет завершена подготовка необходимых документов, все заинтересованные компании смогут принять участие в реализации проекта на тендерной основе", - сказал В.ЧУПРУН, добавив при этом, что компания также рассчитывает на участие в финансировании проекта международных финансовых учреждений.

Зампредправления "Нафтогаза" также отметил, что международные банки определятся со своим участием в проекте окончательного утверждения отчета компании-консультанта Mott MacDonald, которая в настоящее время проводит аудит украинской газотранспортной системы.

В этой связи он сообщил, что НАК ожидает завершения работы компании в октябре т.г.

«Я думаю, в конце октября мы примем заключительный отчет и приступим к реализации этого проекта более конкретно», - сказал В.ЧУПРУН.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.

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ДТЭК и «Донецксталь» подали заявки на концессию «Ровенькиантрацита» и «Свердловантрацита»

Крупнейший в Украине частный энергохолдинг ДТЭК и ЧАО «Донецксталь» - металлургический завод» (оба - Донецк) подали заявки на участие в конкурсах на право концессии целостных имущественных комплексов государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит».

Об этом УНИАН сообщил один из членов конкурсной комиссии на условиях анонимности.

«Заявки поданы в конце прошлой - начале этой недели», - уточнил собеседник агентства.

Таким образом, количество участников конкурса увеличилось до трех компаний. Напомним, ранее заявку на участие в конкурсе подала дочерняя компания Coal Energy S.A. (Люксембург) ООО «ДонПромБизнес» (Донецк).

В пресс-службе ДТЭК УНИАН подтвердили, что компания подала свои заявки, уточнив при этом, что от энергохолдинга заявки подали ООО «ДТЭК. Ровенькиантрацит» ООО «ДТЭК. Свердловантрацит».

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности 11 августа т.г. объявило конкурсы по передаче в концессию целостных имущественных комплексов (ЦИК) крупнейших государственных угледобывающих объединений «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит» (оба – Луганская область). Активы предприятий предполагается передать в концессию на 49 лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 октября.

Справка УНИАН. Справка УНИАН. Группа ЧАО «Донецксталь» контролируемая российским бизнесменом Виктором Нусенкисом объединяет активы в угольной, металлургической и машиностроительной отраслях. Кроме того, группа имеет аграрное направление агрохолдинг «Донецксталь». В угольной сфере в Украине группе, в частности, принадлежит шахтоуправление «Покровское» (ранее угольная компания «Шахта «Красноармейская – Западная №1») специализирующееся на добыче коксующихся углей. Кроме того, группа сотрудничает с ГП «Макеевуголь».

В январе-августе 2011 года ш/у «Покровское» увеличило добычу угля на 31,6% - до 3,245 млн. тонн.

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» арендное предприятие « Добропольеуголь» и пять обогатительных фабрик.

Угледобывающие предприятия энергохолдинга ДТЭК (Донецк) в январе-июле увеличили добычу рядового угля на 17,7% или на 1,721млн. тонн - до 11,435 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

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Минэнерго РФ хочет обсудить с украинской стороной реструктуризацию «Нафтогаза»

Москва. Минэнерго Российской Федерации хочет поднять в ходе консультаций с украинскими партнерами вопрос о сроках и форме реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщил журналистам в Архангельске глава Минэнерго России Сергей ШМАТКО, передает РИА Новости.

«Я хотел бы более подробно обсудить их постановление о сроках и формах реструктуризации «Нафтогаза», - сказал министр.

С.ШМАТКО добавил, что газовая тема, несомненно, будет обсуждаться в ходе визита в Россию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Он не стал комментировать перспективы этих переговоров, отметив лишь, что это будет хорошая возможность еще раз все взвесить.

«Наша позиция остается прежней: существуют контракты и в рамках этих контрактов нужно вести переговоры», - сказал министр.

Напомним, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 2 сентября поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить до 1 октября проект программы реформирования НАК «Нафтогаз Украины». Правительство также обязало разработать соответствующий законопроект и подать его на рассмотрение в Верховную Раду. В поручении говорится, что реформирование компании проводится в связи с необходимостью адаптации законодательства Украины к законодательству Евросоюза в сфере энергетики и с целью исполнения принятого в прошлом году закона о реформировании рынка газа.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи газа на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита газа через Украину на тот же период. Подписанию документа предшествовала так называемая «газовая» война Киева и Москвы, результатом которой стало то, что ряд европейских стран остались без газа в течение почти трех недель.

Киев добивается пересмотра формулы цены на газ, заложенной в долгосрочном газовом соглашении РФ и Украины, считая ее несправедливой. Россия заявляет, что ее удовлетворяет действующий контракт, однако она готова рассмотреть предложения Украины.

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Соцполитика

ВР приняла за основу программу экономического и социального развития Украины

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 271 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За данную программу проголосовала фракция Партии регионов, фракция Народной партии, фракция КПУ и группа «Реформы ради будущего».

Не голосовала в полном составе фракция "БЮТ-Батькивщина", а из фракции НУ-НС за данную программу проголосовали 9 народных депутатов.

Проект Государственной программы определяет цели, задачи и основные мероприятия экономического и социального развития страны на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 года. По каждому направлению государственной политики сформулированы также проблемные вопросы, риски и критерии эффективности. Меры государственного регулирования, которые реализуются путем применения экономических и организационно-правовых рычагов, должны заложить основы для устойчивого долгосрочного экономического роста и повышения благосостояния населения.

В соответствии с проектом Государственной программы, главные усилия будут направлены на закрепление экономического роста на основе его инновационно-инвестиционной составляющей, обеспечение доступа к результатам экономического роста для как можно большего количества граждан, справедливой оплаты труда и полноценного восстановления рабочей силы и привлечения стимулов к увеличению индивидуальных доходов граждан путем повышения производительности труда с целью достижения главной цели развития - повышения благосостояния населения Украины.

Направления и задачи Государственной программы конкретизируются в приложениях к ней: "Меры по реализации Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2012 год", "Перечень государственных (целевых) программ, которые планируется выполнять в 2012 году с использованием средств государственного бюджета", "План сотрудничества Украины с международными финансовыми организациями на 2012 год", "Основные прогнозные показатели и балансы национальной экономики на 2012 год".

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Пенсионный фонд в І полугодии получил 30 млрд. грн. дотации из госбюджета

В первом полугодии 2011 года из Государственного бюджета Пенсионному фонду была предоставлена дотация в сумме 29,943 млрд. грн.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, переданных в Верховную Раду.

По данным Счетной палаты, сумма расходов госбюджета за отчетный период составила 148,364 млрд. грн., что на 6,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. В т.ч. расходы общего фонда составили 130,187 млрд. грн., что на 12,8% больше, чем за первое полугодие 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.

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Промышленность

Киевсовет разрешил продажу акций «Киевспецтранса» и Борщаговского фармзавода

Депутаты Киевсовета внесли в Программу приватизации коммунального имущества изменения, согласно которым разрешается приватизация пакетов акций «Киевспецтранса» и Борщаговского химфармзавода, которые принадлежат территориальной общине.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 75 из 100 присутствующих в зале депутатов горсовета.

Таким образом, согласована продажа 25% + 1 акция от уставного капитала ЧАО «Киевспецтранс», 30% акций ЗАО «Борщаговский химикофармацевтический завод», а также 51% ООО «Киевская международная контрактовая ярмарка».

По данным начальника Главного управления коммунальной собственности г. Киева Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, «продажа таких привлекательных для инвесторов объектов позволит привлечь в бюджет города еще около 600 млн. грн. поступлений».

В проект решения об изменениях в программе приватизации был внесен также пакет акций банка «Хрещатик» (24%), в то же время депутаты внесли предложение детальнее изучить вопрос о целесообразности приватизации «Хрещатика» и не спешить с продажей.

Как сообщал УНИАН, ранее Киевсовет уже рассматривал предложение КГГА о приватизации «Хрещатика», «Борщаговского химфармзавода» и «Киевспецтранса». Тогда, 14 июля, за подготовленный проект решения на сессии Киевсовета проголосовали 58 из 97 зарегистрированных в зале депутатов. Для утверждения решения нужен 61 голос.

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Агро

Украина подписала договор о поставке 1 млн. тонн пшеницы в Бангладеш

Украина подписала с Бангладеш договор о поставке 1 млн. тонн пшеницы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы подписали соглашение на 1 млн. тонн поставки пшеницы. Подписали с Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины и Государственной компанией Бангладеш – это были требования бангладешской стороны», - сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он уточнил, что договор подписан на условиях поставки CIF с оплатой по аккредитиву.

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ВР полностью запретила рекламу и стимулирование продажи табачных изделий

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” данное решение проголосовали 332 из 370 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом внесены изменения в Закон “О рекламе”. Ими предусмотрено, что реклама табачных изделий, реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается: на радио и телевидении, в том числе при помощи кабельного, спутникового, ІР-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала; в научных, научно-популярных, учебных, общественно-политических, справочных, литературно-художественных изданиях, изданиях для детей и юношества, изданиях для организации досуга и отдыха, спорта и других изданиях, в том числе во всех печатных средствах массовой информации; средствами внутренней рекламы; на транспорте; при помощи мероприятий рекламного характера (кроме специальных выставочных мероприятий табачных изделий при условии, что на такие мероприятия допускаются лишь работники предприятий, которые имеют лицензию на оптовую торговлю табачными изделиями или производство табачных изделий); средствами внешней рекламы; в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера и развлекательных мероприятий, предназначенных для несовершеннолетних лиц; в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

Данным законом запрещаются такие виды деятельности по рекламированию алкогольных напитков и табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки и табачные изделия: спонсирование мероприятий, предназначенных преимущественно для лиц в возрасте до 18 лет, с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки; распространение и продажа каких-либо товаров с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются алкогольные напитки, лицам в возрасте до 18 лет; продажа табачных изделий в наборе с какими-либо другими товарами или услугами.

Также запрещено размещение изображения табачных изделий или процесса курения табачных изделий, знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия, во время рекламы любых других товаров или услуг; проведение мероприятий по бесплатному распространению табачных изделий и/или обмену потребителям одного количества или одного вида табачных изделий, которые рекламируются, на другой; проведение игр, розыгрышей, лотерей и конкурсов; использование знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются табачные изделия, в названиях, символике и эмблемах спортивных команд, клубов, художественных и творческих коллективов.

Кроме того, данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Ими предусмотрено, что реклама, а также любая другая деятельность по рекламированию табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, с нарушением требований действующего законодательства о рекламе – влечет за собой наложение штрафа на граждан от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы - от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Реклама любых товаров или услуг (кроме рекламы табачных изделий), которая содержит изображение табачных изделий или процесса курения табачных изделий, – влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц рекламодателя и/или распространителя рекламы от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предусмотрено, что этот закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

В то же время парламент Украины не поддержал поправку, которой предусмотрено, что спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, оздоровительных, спортивных, культурно-развлекательных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, а также с использованием имени, наименования лица производителя, импортера, оптового продавца табачных изделий, запрещается.

Также парламент не поддержал поправку, которой предусматривалось, что субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с производством, оптовой торговлей, экспортом и импортом табачных изделий, запрещается предоставление материальной, финансовой, организационной поддержки политическим партиям, органам государственной власти и органами местного самоуправления.

Также в этой поправке речь шла о том, что субъектам хозяйствования, деятельность которых связана с производством, оптовой торговлей, экспортом и импортом табачных изделий, запрещается материально, финансово или организационно поддерживать мероприятия по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий, проводить информационные кампании с целью профилактики курения, кроме случаев, установленных законом, которые предусматривают обязательное информирование о вредности потребления табачных изделий, уровнях содержания смол и никотина в дыме сигареты, установленных ограничениях относительно потребления и реализации (продажи) табачных изделий, а также проведению информационно-консультационных мероприятий среди работников предприятий, которые имеют лицензию на производство, оптовую или розничную торговлю табачными изделиями.

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