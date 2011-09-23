ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Герман: Экс-прокуроры получают пенсию в размере 37 тыс. грн.» пишет: советник президента Анна Герман заявила, что пенсия некоторых бывших прокуроров составляет 37 тысяч гривен, дав понять при этом, что это несправедливо по отношению к незащищенным слоям населения…

http://delo.ua/ukraine/german-eks-prokurory-poluchajut-pensiju-v-razmere-37-tys-grn-164916/

* * *

Также «Дело» в публикации «Эксперт: Законопроект «О рынке земель» весь заточен на коррупцию и захват чужой земли» пишет: внедрять рынок сельхозземель в нынешних правовых условиях может быть опасно для селян и сельхозпроизводителей. По мнению экспертов, официальный законопроект «О рынке земель» улучшить невозможно, его необходимо полностью аннулировать…

http://delo.ua/business/ekspert-zakonoproekt-o-rynke-zemel-ves-zatochen-na-korrupciju-164880/

* * *

«Дело» в публикации «АМКУ обязал авиакомпании снизить цены на билеты» пишет: в период летной навигации ИATA «Зима 2010-2011» цены ОАО «Авиационная компания «Днипроавиа» на определенные маршруты были в 1,3-1,7 раза выше…

http://delo.ua/business/amku-objazal-aviakompanii-snizit-ceny-na-bilety-164921/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Нафтогаз» примеряет сланцы», в котором пишет: НАК заявляет, что привлечет крупные международные компании к добыче в стране нетрадиционного газа. Соглашения планируется подписать с американскими ExxonMobil и Halliburton, итальянской Eni и французской Total, что, по расчетам Минэнерго, позволит получить до $1 млрд инвестиций в его добычу. Впрочем, эксперты уверены, что основная цель соглашений — показать России накануне переговоров о стоимости газа реальность планов Украины по сокращению его потребления…

http://www.kommersant.ua/doc/1779037

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «МИД подал на визу», в котором пишет: общественная инициатива "Европа без барьеров" представила результаты мониторинга деятельности консульств европейских стран в Украине. Как оказалось, ряд дипломатических учреждений нарушает внутреннее законодательство ЕС, занижая уровень виз, которые выдаются украинцам. В МИДе осведомлены об этой проблеме. Украина инициировала новый формат переговоров с ЕС, что, как ожидается, уже в краткосрочной перспективе поможет решить проблемы граждан, часто посещающих Евросоюз…

http://www.kommersant.ua/doc/1779266

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Карманы стерилизуют золотом» пишет: Нацбанк собрался сдержать золотом бегство сбережений населения в инвалюту. Как сообщил директор Генерального департамента регулирования денежного обращения НБУ Виктор Нестеренко, НБУ изучает возможность выпуска золотых монет 999-й пробы. Преимущество нового инвестиционного ноу-хау, по словам представителя регулятора, будет в том, что граждане смогут в любое время обменять ее в банке или обменном пункте на гривни по «золотому курсу» НБУ…

http://markets.eizvestia.com/full/karmany-sterilizuyut-zolotom

* * *

Также «Экономические известия» публикуют материал «Гривню удешевят и удлинят», в котором пишут: следствием сокращения ликвидности в банковском секторе, наблюдающегося в последние месяцы, стало удорожание гривневых ресурсов, что никак не способствует активизации кредитования. По сути, традиционная проблема отечественных банкиров вышла на новые высоты и приобрела грустные оттенки…

http://finance.eizvestia.com/full/grivnyu-udeshevyat-i-udlinyat

* * *

«Экономические известия» публикуют материал «Три года выдержки», в котором пишут: Министерство инфраструктуры поддержит концепцию развития УГП «Укринтеравтосервис» в рамках развития инфраструктур автомобильного сервиса по направлениям новых основных автомобильных дорог общего пользования…

http://state.eizvestia.com/full/tri-goda-vyderzhki

* * *

Газета «Сегодня» в публикации «Вместо Черновецкого кресло в парламенте займет Айвазова» пишет: блока имени мэра уже не существует, а депутатов БЛЧ никто не хочет приютить…

http://www.segodnya.ua/news/14291522.html

* * *

Также «Сегодня» в публикации «Рада запретила валютное кредитование» пишет: также принятый ВР закон предусматривает устранение существующей коллизии между нормами о залоге…

http://www.segodnya.ua/news/14291584.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Газовый поклон» в Москве исключен?» пишет: 24 сентября в Москве пройдет встреча президентов Украины и РФ. Главный вопрос – цена газа. Аргументов у каждой из сторон предостаточно. Чья возьмет?..

http://economics.unian.net/rus/detail/103388

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «ФРС вызвала новый обвал котировок по всему миру» пишет: итоги заседания Федеральной резервной системы стали холодным душем для рынков: особой помощи они не дождались, зато официально признано, что дела в экономике США плохи. В результате подешевели почти все активы, кроме доллара…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1373236/tvist_na_rynkah

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Путин будет один» пишут: сегодня открывается предвыборный съезд «Единой России». В первый день делегаты будут обсуждать программу народного фронта, а во второй — утверждать список и предвыборную программу партии…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1373257/putin_budet_odin

* * *

Издание «Известия» в публикации «Стоит ли ждать девальвацию рубля» пишет: ЦБ может позволить рублю упасть еще на 10–12%, чтобы отсечь с валютного рынка крупных спекулянтов и стабилизировать курс, считают эксперты…

http://www.izvestia.ru/news/501671

(УНИАН)