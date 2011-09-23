Час вопросов к правительству в ВР не состоялся

Сегодня во время утреннего пленарного заседания ВР В.ЛИТВИН заявил, что часа вопросов к правительству не будет.

Сегодня ВР должна была рассматривать вопрос об обеспечении прав социально уязвимых слоев населения и главным докладчиком должен был быть вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО, однако он не присутствовал в ложе правительства. Также не было и премьер-министра Н.АЗАРОВА, и первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.

«В пятницу часа вопросов к правительству в Верховной Раде не будет», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что не видит оснований проводить такой час вопросов к правительству.

Кроме того, председатель ВР отметил, что в последнее время Кабинет министров вообще игнорирует это мероприятие и не приходит в полном составе, как это предусмотрено законом. Председатель ВР считает целесообразным, чтобы парламент вообще на следующей неделе не рассматривал правительственные законопроекты, пока не будет налажена работа между ВР и Кабмином. В.ЛИТВИН также подчеркнул, что Кабинет министров должен наконец выполнять законодательство и регламент ВР.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не видит причин для упреков в адрес правительства со стороны председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА в связи с отсутствием членов Кабинета Министров Украины на часе вопросов к правительству в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил сегодня на брифинге.

«На заседание дня правительства был направлен вице-премьер-министр Борис Викторович КОЛЕСНИКОВ. В зале присутствовали те министры, которые отвечали за рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня правительства», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ находится в Алматы на встрече министров экономик стран СНД, а вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО в настоящее время находится в Вашингтоне на ежегодной сессии Международного валютного фонда и Мирового Банка. «Правительство очень серьезно настроено на работу с парламентом, оно будет взаимодействовать, и я не вижу причин для упреков к правительству в данном случае», – сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он высказал мнение, что заседание оргкомитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Олимпийских играх и чемпионатах, которое он сегодня утром посетил, также является важным мероприятием.