Президенту передан доработанный проект закона об админуслугах - Лавринович

Министерством юстиции передан на рассмотрение Президента Украины доработанный по результатам заседания Комитета по экономическим реформам проект Закона Украины «Об административных услугах».

Про это сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста со ссылкой на министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Министр напомнил, что целью разработки закона является создание в стране законодательного механизма для создания гражданам и юридическим лицам удобных и доступных условий при получении административных услуг.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что с учетом рекомендаций Комитета по экономическим реформам в проект закона включены, в частности, положения, предусматривающие предоставление административных услуг в электронной форме с использованием сети Интернет через Единый государственный портал административных услуг.

В доработанном законопроекте также уточнено определение административного органа, принципы (принцип организационного единства и принцип «единого окна») и формы предоставления административных услуг, виды административных услуг и сроки их предоставления.

По словам министра, предусматривается, что законопроект будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины Президентом Украины как безотлагательный.