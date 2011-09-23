Встреча Януковича и Медведева состоится завтра вечером в резиденции в Тверской области

Москва. Встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА состоится завтра вечером в загородной резиденции российского президента Завидово в Тверской области.

Как стало известно собственному корреспонденту УНИАН в РФ, программой предусматривается, что самолет Президента Украины прибудет завтра в московский аэропорт «Внуково» в 17.00 мск, после чего будет осуществлен перелет на вертолетах в Завидово.

Предусматривается встреча президентов в формате тет-а-тет и совместный обед.

Отбытие В.ЯНУКОВИЧА в Киев запланировано на 22.00.

Накануне посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил УНИАН, что в первую очередь главы государств рассмотрят вопросы сотрудничества в высокотехнологичных сферах и газовое сотрудничество.

Ранее Д.МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции, отвечая на вопрос украинских журналистов, каким образом и где было достигнуто согласие подписать Харьковские договоренности, заметил, что это было сделано у него на даче. Незадолго до этого прошла встреча Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА в Завидово.