Украина подтвердила неизменность позиции по Приднестровью в формате „5+2” - МИД

Украина подтвердила неизменность своей позиции относительно приднестровского урегулирования в формате „5+2” .

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информационной политики МИД Украины.

«Украина подтверждает неизменность своей позиции относительно приднестровского урегулирования: любая модель урегулирования должна быть согласована между сторонами конфликта при содействии посредников и наблюдателей в рамках существующего формата „5+2”, она также должна предусматривать особый статус для Приднестровья в составе Молдовы, гарантировать права человека и национальных меньшинств в соответствии с европейскими стандартами», - отметили в департаменте. Украина также подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова.

В МИД сообщили, что главным результатом недавнего очередного раунда неформальных консультаций по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» при участии представителей сторон конфликта (Республика Молдова и Приднестровье), посредников (Украина, Россия, ОБСЕ) и наблюдателей (США и ЕС), стала договоренность о возобновлении официальной работы «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в существующем формате „5+2”.

В МИД отмечают, что Украина приветствует возобновление официального переговорного процесса по приднестровскому урегулированию. Это решение укрепит существующую позитивную динамику и создает необходимые предпосылки для прогресса в решении приднестровской проблемы. Высоко оценивая достижение консенсуса среди всех участников встречи, Украина надеется, что продемонстрированный сторонами конструктивный подход и в дальнейшем будет работать на окончательное решение приднестровской проблемы, укрепление региональной стабильности и европейской безопасности.

В этой связи украинская сторона как посредник и гарант приднестровского урегулирования подчеркивает свой решительный настрой предоставлять и в дальнейшем всестороннее содействие и помощь сторонам конфликта в достижении целей урегулирования.