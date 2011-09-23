Путин примет участие в завтрашней встрече президентов Украины и России

Москва. Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН примет участие в завтрашней встрече президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ.

«В.ПУТИН примет участие во встрече двух президентов в Завидово», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Он отметил, что предполагается обсуждение широкого спектра двусторонних отношений с акцентом на «газовые дела».

Кроме того, он не исключил, что будет обсуждаться вопрос участия Украины в Таможенном союзе. «Таможенный союз российская сторона готова обсуждать. Насильно мил не будешь – есть вещи, которые выгодные, а есть, которые не выгодны. Таможенный союз может принести ежегодную выгоду для Украины свыше 6 млрд. долларов», - сказал пресс-секретарь. «Если у Украины есть что-то более выгодное, тогда она, конечно, не должна участвовать в Таможенном союзе, а делать то, что ей выгодней», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Он отметил, что по линии премьера подписание документов не запланировано.

Отвечая на вопрос УНИАН, стоит ли украинскому Президенту ожидать «прессинга» со стороны российских руководителей, как об этом писали российские СМИ, он сказал: «В данном случае никто никого не прессует. Все отстаивают свои интересы, но таким образом, чтобы решения носили взаимовыгодный характер».

Д.ПЕСКОВ подчеркнул, что слово «прессовать» неуместно в межгосударственных отношениях, и, тем более, таких близких партнерских стран, как Россия и Украина.