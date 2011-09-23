Главное на 23 сентября (день)

Финансы

Объем переплат в общий фонд Государственного бюджета Украины за первое полугодие 2011 года составил 17,356 млрд. грн.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, переданных в Верховную Раду.

«На протяжении отчетного периода объем переплат платежей государственного бюджета увеличился на 2,478 млрд. грн, или на 16,7%, - до 17,356 млрд. грн.», - говорится в документе.

По информации Счетной палаты, не выполнены плановые поступления в общий фонд госбюджета: налога на доходы физических лиц - на 442,8 млн. грн., или на 13,6%; сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию – на 341,3 млн. грн., или 28,5% и т.д.

При этом перевыполнены показатели по поступлениям: налога на прибыль - на 1,423 млрд. грн., или на 5,9%; рентной платы за транзитную транспортировку трубопроводами природного газа территорией Украины – на 503,3 млн. грн., или в 1,4 раза; рентной платы за природный газ, который добывается в Украине – на 444,3 млн. грн., или в 1,5 раза и т.д.

Счетная палата констатирует, что план поступлений в специальный фонд госбюджета (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений), предусмотренный бюджетной росписью на январь-июнь т.г., не выполнен на 21,4%, или на 2,653 млрд. грн.

В общем доходы госбюджета за январь-июнь т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличились на 24,4%, или на 27,294 млрд. грн.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона "О фондах банковского управления».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 326 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается расширение деятельности фондов банковского управления (дальше – ФБУ) путем создания нового его вида – жилищного ФБУ, как способа накопления средств его участниками для приобретения жилья или инвестирования строительства жилья участниками ФБУ.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряду законов Украины: «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О негосударственном пенсионном обеспечении», «О страховании», «О ценных бумагах и фондовом рынке», «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине», Закона Украины «Об институтах совместного инвестирования (паевые и корпоративные фонды)».

Также планируются изменения к законам Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О негосударственном пенсионном обеспечении», направленные на совершенствование системы негосударственного накопительного пенсионного обеспечения в части введения в данные законы, в частности, таких финансовых инструментов и механизмов, как фонды банковского управления, имеющие многолетний положительный опыт деятельности в области дополнительного пенсионного обеспечения.

Законопроектом нормируются положения, касающиеся доверительного управления фондами банковского управления, целью которых является усиление защиты участников, и более четко регламентируются права и обязанности сторон таких договорных правоотношений. Предусматривается усиление мер по защите средств участников фондов банковского управления от обесценивания, потерь и других рисков. Четко регулируются вопросы вознаграждения за управление активами ФБУ.

Предложенные изменения в законодательные акты Украины касаются расширения возможностей применения механизмов привлечения средств юридических и физических лиц в фонды банковского управления, их накопления и сохранения, доверительного управления этими средствами с последующим направлением на строительство жилья, усиление защиты имущественных прав участников, а также повышение уровня социальной защиты несовершеннолетних и пожилых людей.

Законопроектом расширяется состав участников фонда банковского управления путем предоставления возможностей корпоративного участия в таких правоотношениях. Предоставляется возможность более активного участия работодателей в деятельности и управлении ФБУ. Речь идет о необходимости создания корпоративных счетов в пределах каждого из ФБУ. Такой счет будет открывать юридическое лицо – работодатель, а выгодополучателями согласно этому счету будут назначаться работники предприятия или их несовершеннолетние дети. Такой механизм позволит внедрить на предприятии действенный и эффективный инструмент поощрения работников к более производительному труду, ведь предоставит возможность удовлетворять текущие потребности и учитывать приоритеты каждой возрастной категории работающих. Также позволит внедрить механизм поддержки молодых специалистов, повысить общую трудовую дисциплину и заинтересованность в долгосрочных результатах труда.

Министры торговли стран-членов ЕС рассмотрят состояние переговоров с Украиной о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) на заседании 26 сентября.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Совете ЕС.

По словам собеседника агентства, в рамках обсуждения Еврокомиссия сообщит о состоянии переговоров относительно создания ЗСТ, а Совет министров – оценит перспективы заключения соглашения до начала саммита УКРАИНА-ЕС, запланированному на конец этого года.

Собеседник агентства также отметил, что на сегодня стороны не договорились относительно нескольких вопросов, в частности, торговли автомобилями, экспортных пошлин, транспортных услуг и компенсаций в энергетическом секторе в случае прекращения снабжения энергоресурсов.

Сельское хозяйство

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК избран Председателем Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса стран - членов СНГ.

Соответствующее решение приняли участники XXV заседания Совета, сообщила УНИАН пресс-служба министерства.

Относительно направления работы Совета на текущий год, по словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, основное внимание будет сосредоточено на составлении балансов и прогнозов балансов сельскохозяйственной продукции. «Уже завтра у нас состоится рабочая встреча с Исполнительным комитетом Межправительственного совета для того, чтобы составить системный график», - сообщил он.

Также в этом году Межправительственный совет активно будет работать над организацией логистики и хранения овощей и фруктов. «Мы сегодня проанализировали ситуацию и увидели, что все наши страны производят овощей значительно больше, чем потребляют. Но к потребителю доходит гораздо меньше. В результате этот рынок импортозависим. Это говорит об отсутствии логистики, технологий хранения и опыта», - отметил министр.

Энергетика

США готовы предоставить Украине технологии для работ с низкообогащенным ураном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что Украина и США уже некоторое время ведут переговоры по вопросам ядерной безопасности и нераспространения ядерных материалов.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина имеет запасы высокообогащенного урана, однако не имеет технологий, позволяющих проводить научные исследования в ядерной сфере.

"Эти технологии имеет США", - сказал президент Украины, добавив, что сейчас обсуждается возможность поставки в Украину этих американских технологий для научной работы с низкообогащенным ураном в обмен на вывоз из Украины запасов высокообогащенного урана.

"Сегодня США готовы начать производить для нас это оборудование и постепенно начинать его поставлять", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он добавил, что министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО на несколько дней остается в США и продолжит работать над этим вопросом. По словам президента, планируется, в частности, подписать определенные документы, которые будут гарантировать выполнение двусторонних договоренностей.

Также В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что о сотрудничестве в ядерной сфере речь шла во время его последней встречи с президентом США Бараком ОБАМОЙ, на которой стороны договорились достичь конкретных результатов до Саммита по вопросам ядерной безопасности, который состоится в марте 2012 года в Сеуле.

Политика

Встреча Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА состоится завтра вечером в загородной резиденции российского президента Завидово в Тверской области.

Как стало известно собственному корреспонденту УНИАН в РФ, программой предусматривается, что самолет Президента Украины прибудет завтра в московский аэропорт «Внуково» в 17.00 мск, после чего будет осуществлен перелет на вертолетах в Завидово.

Предусматривается встреча президентов в формате тет-а-тет и совместный обед.

Отбытие В.ЯНУКОВИЧА в Киев запланировано на 22.00.

Накануне посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил УНИАН, что в первую очередь главы государств рассмотрят вопросы сотрудничества в высокотехнологичных сферах и газовое сотрудничество.

Ранее Д.МЕДВЕДЕВ на пресс-конференции, отвечая на вопрос украинских журналистов, каким образом и где было достигнуто согласие подписать Харьковские договоренности, заметил, что это было сделано у него на даче. Незадолго до этого прошла встреча Д.МЕДВЕДЕВА и В.ЯНУКОВИЧА в Завидово.

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН примет участие в завтрашней встрече президентов Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ.

«В.ПУТИН примет участие во встрече двух президентов в Завидово», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Он отметил, что предполагается обсуждение широкого спектра двусторонних отношений с акцентом на «газовые дела».

Кроме того, он не исключил, что будет обсуждаться вопрос участия Украины в Таможенном союзе. «Таможенный союз российская сторона готова обсуждать. Насильно мил не будешь – есть вещи, которые выгодные, а есть, которые не выгодны. Таможенный союз может принести ежегодную выгоду для Украины свыше 6 млрд. долларов», - сказал пресс-секретарь. «Если у Украины есть что-то более выгодное, тогда она, конечно, не должна участвовать в Таможенном союзе, а делать то, что ей выгодней», - сказал Д.ПЕСКОВ.

Он отметил, что по линии премьера подписание документов не запланировано.

Отвечая на вопрос УНИАН, стоит ли украинскому Президенту ожидать «прессинга» со стороны российских руководителей, как об этом писали российские СМИ, он сказал: «В данном случае никто никого не прессует. Все отстаивают свои интересы, но таким образом, чтобы решения носили взаимовыгодный характер».

Д.ПЕСКОВ подчеркнул, что слово «прессовать» неуместно в межгосударственных отношениях, и, тем более, таких близких партнерских стран, как Россия и Украина.

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(УНИАН)