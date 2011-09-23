Клюев и Шувалов подписали соглашение о создании ВТЦ «Украина» в Москве

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь ШУВАЛОВ подписали межправительственное соглашение о создании выставочно-торгового центра «Украина» на территории Всероссийского выставочного центра в Москве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, соглашение было подписано в пятницу в ходе 51-го заседания Экономического совета СНГ в Алматы.

ВТЦ «Украина» будет расположен в павильоне, который во времена СССР принадлежал УССР.

А.КЛЮЕВ заявил, что ВВЦ в Москве постепенно превращается в крупный международный выставочный центр.

По его словам, планируется, что там же будут открыты выставочные центры Европейского Союза и стран АТЭС.

А.КЛЮЕВ также подчеркнул, что перед всеми представителями украинской власти и в Украине, и за ее пределами стоит задача максимально отстаивать национальные интересы, в первую очередь, путем продвижения украинских товаров и услуг на мировом рынке, и, что не менее важно, путем привлечения в Украину инвесторов и туристов. «Мы должны максимально использовать подобные выставочные площадки для продвижения Украины», - заявил А.КЛЮЕВ.

***Решение о создании в Москве на базе ВВЦ постоянно действующих выставок государств – участников СНГ, было принято в 2002 г.

До последнего времени павильон, который в советские времена принадлежал УССР, не работал.

ВТЦ «Украина» отнесен к сфере управления МИД Украины.

Основные задачи центра: организация и проведение в РФ совместно с другими государствами - участниками СНГ специализированных и региональных выставок и ярмарок товаров (работ, услуг) отечественного производства, соответствующих семинаров, конференций; создание сети информационного обеспечения украинских субъектов хозяйственной деятельности в Российской Федерации, других государствах - участниках СНГ; оказание методической и практической помощи указанным субъектам в продвижении их на рынки государств - участников СНГ; обеспечение представительства интересов малого и среднего бизнеса в туристическо-рекреационной сфере; проведение познавательно-образовательных и имиджевых мероприятий.