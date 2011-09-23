ЕС подчеркивает продвижение Украины относительно либерализации визового режима

Украина достигла продвижения в выполнении нескольких ключевых параметров Плана действий по либерализации визового режима, но в большинстве сфер реализация находится на стадии выполнения.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, таким является вывод совместного отчета по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации, который Еврокомиссия и офис Высокого представителя ЕС Кэтрин ЭШТОН обнародовали 16 сентября.

Оценка действий была дана по состоянию на 8 июля 2011 года.

В отчете, в частности, речь идет о том, что Украина начала процесс законодательного обеспечения внедрения биометрических паспортов. В процессе подготовки находятся также План действий и Программа для полной замены старых паспортов новыми, в частности в консульских службах за границей.

В Брюсселе также отмечают, что Украина осуществила «очень хорошее продвижение» в принятии правовых рамок в сфере управления границами. В частности отмечается, что Украина создала Государственную миграционную службу, которая еще не начала работать на полную мощность.

Украина также начала осуществлять шаги для приближения законодательства по регулированию прав искателей убежища к международным и европейским стандартам. «Однако надо предпринять дополнительные усилия для дальнейшего улучшения правовых рамок Украины в этой важной сфере, чтобы сделать ее полностью соответствующей международным стандартам и стандартам ЕС», - говорится в отчете ЕС. Еврокомиссия и Высокий представитель также призывают Украину «полностью разрешить проблемные вопросы, относительно которых серьезную обеспокоенность высказывали международные и общественные организации».

Относительно борьбы против коррупции, отчет обращает внимание на принятие Украиной антикоррупционного закона, называя его «значительным первым шагом вперед». В то же время, отмечают в ЕС, «следует осуществить значительные шаги для обеспечения его правильного выполнения». В частности, в отчете речь идет о необходимости создания независимого антикоррупционного органа в Украине, упоминание о котором содержится и в новом антикоррупционном законе.

Подводя итоги в своем докладе, Еврокомиссия и Высокий представитель отмечают, что «в нескольких сферах по разработке законодательства, стратегий и планов действий робота еще продолжается». Эта работа свидетельствует о том, что «План действий по визовой либерализации является важным инструментом для осуществления реформ в сфере юстиции и внутренних дел и других участках», - говорится в документе.

Украина получила План действий по либерализации визового режима на последнем саммите УКРАИНА-ЕС, который состоялся 22 ноября 2010 года. План действий состоит из двух фаз: законодательной работы (принятие необходимых норм) и имплементации этих норм. Выполнение Плана создаст условия для введения безвизового режима для украинских граждан.