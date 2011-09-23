Украина отменит экспортные пошлины при торговле с ЕС

Брюссель. Украина отменит экспортные пошлины при торговле с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Украина отменяет экспортные пошлины. Конечно, на полную отмену будет необходимо конкретное время, то есть, мы договариваемся о переходном периоде», - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, переходный период по отмене экспортных пошлин в целом будет продолжаться до 15 лет.

При этом по ряду продукции он будет составлять 10 лет.

Кроме того, Уполномоченный правительства отметил, что в соглашении с ЕС будут выписаны защитные меры, которые сможет применять Украина в случае, если отмена экспортных пошлин будет способствовать массовому экспорту из Украины тех или иных товаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца нынешнего года.