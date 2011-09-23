Главное на 23 сентября (вечер)

Финансы

ФПУ против заложенных в госбюджета-2012 соцстандартов

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) выступает против заложенных в проекте государственного бюджета на 2012 год социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ФПУ Сергей КОНДРЮК.

«Государственный бюджет сформирован на штучном занижении государственных социальных гарантий, прожиточном минимуме, который на 25% ниже, чем фактическая стоимость товаров и услуг, входящих в его состав, принятом, вдумайтесь, в 2000 году», - отметил он.

Таким образом, по его словам, минимальная заработная плата на сегодня штучно занижена на 409 грн. Также С.КОНДРЮК отметил, что в бюджетной сфере на данное время работает около 4 млн. человек.

Результатом такого бюджета представитель ФПУ называет консервацию бедности на уровне 26%. «Четверть работающих будут зарабатывать на мизерном фактическом прожиточном минимуме, треть украинских семей будет на грани или за гранью бедности», - подчеркнул С.КОНДРЮК.

Это, в свою очередь, приведет к большей тенизации экономики и эмиграции граждан за границу.

По его словам, совместный представительский орган профсоюзов на национальном уровне на сегодня завершает подготовку своих замечаний к законопроекту о госбюджете на следующий год, и в ближайшие дни они будут поданы в парламент.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада Украины приняла к рассмотрению правительственный проект государственного бюджета Украины на 2012 год.

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Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов - эксперт

Золото по-прежнему чрезвычайно привлекательно для инвесторов и вкладчиков, которые желают обезопасить свои сбережения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН заместитель начальника управления денежного обращения, неторговых и кассовых операций «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) Максим САЛУТИН.

Он подчеркнул, что «растущая вероятность дефолта Греции, кризис суверенных долгов Португалии, Испании, Италии и ухудшение экономических показателей в США заставляет переводить сбережения из евро и доллара США в более надежный актив – золото. Напряженность в странах Северной Африки и Ближнего Востока сохраняется и это также поддерживает стоимость металла».

По информации М.САЛУТИНА, с начала 2011 года стоимость золота выросла на 30%. Новый максимум был достигнут золотом 6 сентября – в ходе торгов на Лондонской бирже металлов цена поднималась до 1921 доллара США за тройскую унцию, а на бирже Comex декабрьские фьючерсы подорожали до 1923 долларов.

При этом эксперт отметил высокую волатильность на рынке золота. Даже в относительно спокойные дни колебания цен на мировом рынке превышает 10-15 долларов на унцию. Зачастую стремительный рост цен сменяются резкой коррекцией. Наиболее значительное снижение наблюдалась в 3-ей декаде августа, когда за пару дней цена упала почти на 150 долларов за тройскую унцию в результате повышении на бирже COMEX маржинальных требований на фьючерсы золота.

По мнению М.САЛУТИНА, «золото уже рассматривается в качестве денег, причем уникальных – напечатать его не может ни один центробанк. Так, американский миллиардер Дональд ТРАМП начал брать золотые слитки в качестве оплаты аренды помещений в своем небоскребе на Уолл-Стрит, а клиенты швейцарской биржи SIX могут использовать золото для оплаты сделок через компанию SIX Securities Services».

Как отметил эксперт, Центробанки развивающихся стран, в т.ч. России, Мексики, Южной Кореи активно увеличивают запасы золота в своих резервах с целью сокращения зависимости от доллара США. Кроме того, согласно данным Европейского центрального банка, резервы золота в Центробанках европейских стран с начала года увеличились на 25000 унций. Всемирный совет по золоту отмечает, что фискальная и кредитная-денежная политика США ухудшила мотивацию для продажи золота и перекладывания денег в долларовые активы европейскими ЦБ. В результате чего, впервые с 1985 года были зафиксированы чистые покупки золота Центробанками Европы.

По словам эксперта, отдельного внимания заслуживает стремительно растущий спрос на золото со стороны Китая. Народный банк Китая за 2003-2009 годы вдвое увеличил запасы золота в своих резервах и, по мнению аналитиков, тайно продолжает скупку металла. Кроме того, на фоне роста инфляции ажиотажный спрос на физическое золото наблюдается со стороны китайских потребителей. Китайские ювелиры даже в относительно «слабом» августе отметили 30%-ное увеличении продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

М.САЛУТИН сообщил, что ажиотажный спрос со стороны ювелиров и населения наблюдался и в Украине. Нестабильная ситуация с долларом США и гривней заставляла население переводить сбережения в золотые слитки либо ювелирные изделия. В результате, на рынке наблюдался дефицит золотых слитков – банки попросту не успевали завозить металл для удовлетворения всех заявок клиентов. Наиболее популярными в настоящее время являются 50 и 100 граммовые слитки, однако и на литые 250 и 500 граммовые слитки спрос остается стабильно высоким.

По прогнозам эксперта, цену золота ожидает очередное преодоление отметки 1900 долларов за тройскую унцию в течение октября-ноября, с определенной вероятностью достижения 2000 долларов до конца 2011 года.

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ТЭК

Украина и ЕС не будут требовать компенсаций за прерывания поставок энергоресурсов

Брюссель. Украина и ЕС не будут требовать компенсаций за прерывания поставок энергоресурсов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Вопрос компенсации в таком варианте, который был в начале уже не стоит», - сказал он, говоря о последних договоренностях с ЕС в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли.

«В соглашении мы вышли на абсолютно приемлемые формулировки относительно режима торговли энергетическими товарами. Мы не гарантируем транзит, мы не не гарантируем непрерывность поставок. Мы гарантируем, что наш правовой режим торговли энергетическими товарами не мешает этому потоку», - отметил в свою очередь директор Департамента международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Тарас КАЧКА.

По его словам, единственным открытым вопросом остается гарантирование эффективности реализации соглашения, особенно в критических ситуациях.

При этом, Т.КАЧКА отметил, что этот вопрос поднимался в ходе встречи первого вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА с комиссаром ЕС по вопросам торговли Карелом Де ГУХТОМ в минувшую среду.

Как отметил В.ПЯТНИЦКИЙ, на сегодняшний день есть понимание того, как будет решаться этот вопрос, однако оно пока не оформлено в текстовом виде.

Т.КАЧКА также отметил, что в соглашении будет снят вопрос компенсации за ущерб в результате прерывания поставок энергоресурсов.

«Наоборот, в соглашении записано, что ни одна из сторон не может быть ответственной за прерывание, обусловленное действиями третьей стороны, или субъектами, подконтрольными третьей стороне», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца текущего года.

Европейский Союз требовал включить в соглашение о зоне свободной торговли главу, в которой хотел от Украины компенсаций в случае прерывания поставок энергоресурсов в ЕС.

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Россия хочет урегулировать проблемы в газовой сфере с Украиной на двусторонней основе

Москва. Россия рассчитывает на урегулирование проблем в газовой сфере с Украиной на двусторонней основе.

Об этом говорится в материалах пресс-службы Кремля к рабочему визиту в Российскую Федерацию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, которые имеются в распоряжении УНИАН.

«Среди приоритетных тем – сотрудничество в газовой сфере. Российская сторона, основываясь на незыблемости действующих контрактов в данной области между хозяйствующими субъектами России и Украины, готова к расширению двустороннего сотрудничества в газовой и иных сферах, включая разработку совместных взаимовыгодных инвестиционных проектов», - говорится в сообщении.

При этом в Москве рассчитывают на урегулирование возникших проблем в газовой сфере с украинской стороной на двусторонней основе, как в интересах двух стран, так и в целях обеспечения энергетической безопасности Европы.

Кроме этого, предполагается, что на переговорах в резиденции Д.МЕДВЕДЕВА в Завидово в контексте торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия стороны обсудят тематику Таможенного союза.

В ходе встречи ожидается также обсуждение проблематики Азово-Керченского урегулирования, вопросов военно-технического сотрудничества, важных проектов в гуманитарной сфере.

В свете перспективных контактов на высшем уровне главы государств обменяются мнениями о ходе подготовки Второго российско-украинского межрегионального экономического форума в Донецке, а также пятого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии.

В сообщении отмечается, что проведение встречи президентов двух стран вызвано необходимостью обсудить на высшем уровне текущее состояние российско-украинских связей, наиболее сложные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, главы государств оценят промежуточные результаты обозначившегося в 2010 г. курса на установление между Россией и Украиной отношений реального стратегического партнерства, обменяются мнениями по возможным новым, отвечающим интересам двух государств, проектам и договоренностям.

В Кремле также отмечают, что в январе-июле 2011 г. российско-украинский товарооборот составил 28,87 млрд. долл., увеличившись на 51,6%. Экспорт России составил 17,85 млрд. долл. (темп роста – 50,1%), импорт – 11,02 млрд. долл. (темп роста – 54,2%).

Среди стран СНГ Украина сохраняет позицию ведущего экономического партнера РФ. При этом доля Украины в общем товарообороте России в 2010 г. составляла 6% (в 2009 г. – 4,9%), а в январе-июле 2011 г. этот показатель вырос до 6,4%, что позволило Украине занять 4-е место по торговле с Российской Федерацией (в то время как в 2010 г. она занимала пятое место).

Россия также остается для Украины ведущим торговым партнером – на Россию приходится 27,1% от общего объема экспорта украинских товаров (в январе–июле 2010 г. – 24,9%) и 39,9% всего импорта (годом ранее – 37%).

Справка УНИАН. Украина неоднократно заявляла о необходимости изменить формулу цены на поставляемый Россией газ. Было проведено несколько раундов безрезультатных переговоров по этому вопросу.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял, что Украина платит за российский газ больше, чем потребители Западной Европы, в частности Германия.

Российская сторона сообщила, что готова отстаивать свою позицию по газовому соглашению с Украиной в любом суде.

6 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина фактически подготовила материалы для решения в международном арбитраже газового спора с Россией об условиях поставки и транзита газа.

9 сентября в интервью телеканалу «Евроньюс» президент России Д.МЕДВЕДЕВ назвал пропагандой заявления о высокой цене на газ для Украины по сравнению с другими странами Европы.

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«Энергоатом»: уровень локализации проекта достройки Х3/Х4 составит не менее 60%

НАЭК «Энергоатом» прогнозирует, что уровень локализации проекта достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции в Украине составит не менее 60%.

Такое мнение УНИАН высказал вице-президент НАЭК по ремонтам и заводскому производству Владимир ПЫШНЫЙ.

Он напомнил, что такой уровень привлечения к участию в проекте украинских предприятий был оговорен еще в условиях конкурса по выбору генерального подрядчика достройки блоков станции. В дальнейшем предполагается закрепление такой доли местной составляющей на уровне заказных спецификаций, которые в настоящее время готовятся Киевским научно-исследовательским институтом «Энергопроект» и которые будут включены в состав окончательного варианта рабочего проекта достройки блоков.

Предполагается, что украинские подрядчики возьмут на себя работы, связанные с изготовлением и поставкой турбинного, насосного, компрессорного, электротехнического оборудования, а также автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП).

В этой связи В.ПЫШНЫЙ сообщил, что НАЭК уже достиг предварительных договоренностей об участии в проекте 53 украинских предприятий. Среди них - ОАО «Турбоатом», Сумское НПО им. Фрунзе, АО «Сумской завод «Насосэнергомаш», ОАО «Ивано-Франковский арматурный завод», «Импульс» (г. Северодонецк), «Радий» (г. Кировоград) и другие. Также непосредственное участие в проекте примут обособленные подразделения «Энергоатома» «Атомэнергомаш», «Атомремонтсервис» и «Южтеплоэнергомонтаж». В частности, в проекте будут задействованы Завод специальных конструкций (Энергодар), и после восстановления Завод ЖБК в Нетешине., которые специализируется на изготовлении нестандартных железобетонных конструкций для монтажа на блоках.

Кроме того, сказал В.ПЫШНЫЙ, к участию в проекте будут привлечены украинские специализированные строительно-монтажные организации.

В.ПЫШНЫЙ отметил, что окончательную долю вклада украинских предприятий в проект можно будет оценить только после согласования с «Атомстройэкспортом» и утверждения проекта достройки блоков.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации 9 июня 2010 года подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

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Агро

Аграрии собрали 2,4 млн. тонн кукурузы

В Украине, по данным на 23 сентября т.г., кукуруза на зерно собрана на площади 469 тыс. га (13% от прогноза), намолочено 2,4 млн. тонн зерна, урожайность 52,2 ц/га (в 2010 г. - 40,2 ц/га).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Гречиха собрана на площади 242 тыс. га (81%), намолочено 271 тыс. тонн зерна, урожайность 11,2 ц/га. Просо обмолочено на 142 тыс. га (87%), получено 275 тыс. тонн зерна при урожайности 19,4 ц/га.

Сообщается также, что наращиваются темпы сбора подсолнечника, сои и сахарной свеклы. Так, подсолнечник обмолочен на 2,7 млн. га (59%), намолочено 4,8 млн. тонн семян, урожайность 18 ц/га. Соя собрана на 347 тыс. га (31%), намолочено 675 тыс. тонн зерна, урожайность 19,4 ц/га. Сахарная свекла выкопана на площади 131 тыс. га (24%), собрано 4,6 млн. тонн корней при урожайности 352 ц/га.

Отмечается, что на 23 сентября т.г. зерновые и зернобобовые культуры (с кукурузой на зерно) собраны на площади около 12,1 млн. га (78%), намолочено 37,6 млн. тонн зерна при урожайности 31,1 ц/га. Из группы зерновых культур, сбор которых завершен, получено (в первично оприходованном весе) пшеницы (озимой и яровой) - 23,2 млн. тонн, ячменя (озимого и ярового) - 9,5 млн. тонн, гороха - 389 тыс. тонн и ржи 604 тыс. тонн. Рапса (озимого и ярового) собрано 1,4 млн. тонн зерна.

Напомним, Минагропрод в этом году прогнозирует производство зерновых и зернобобовых культур в объеме свыше 50 млн. тонн, что на 11 млн. тонн больше, чем в предыдущем году. Экспортный потенциал оценивается в 25 млн. тонн.

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Озимые зерновые посеяны на 3,3 млн. га – Минагропрод

В Украине, по данным на 23 сентября, озимые культуры на зерно посеяны на площади 3,3 млн. га, что составляет 40% от прогноза, в том числе: пшеница – 3 млн. га (45%), рожь - 214 тыс. га (62%) и ячмень - 79 тыс. га (6%).

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Озимый рапс посеян на площади 874 тыс. га или 92% от прогноза.

Зяблевая обработка земли проведена на площади 4,6 млн. га (35%), в том числе глубокая пахота - 626 тыс. га (58%).

Отмечается, что обеспеченность аграриев семенами составляет 1,8 млн. тонн или 103% от потребности. По данным Госсельхозинспекции Украины, к посевным кондициям доведены 110% прогнозируемых объемов семян озимых культур.

Протравителей семян имеется 1 тыс. 225 тонн или 99% от потребности, которая составляет 1 тыс. 243 тонны.

Сообщается также, что с учетом переходных остатков, в наличии имеется 431 тыс. тонн питательных веществ минеральных удобрений, что составляет 91% от заявки (474 тыс. тонн).

В министерстве напомнили, что озимые культуры под урожай 2012 года прогнозируется посеять на площади 9,2 млн. га, в том числе: озимые зерновые культуры – 8,3 млн. га (на 280 тыс. га больше против 2010 г.), из них озимую пшеницу – 6,7 млн. га, озимый ячмень - 1,2 млн. га, озимую рожь – 343 тыс. га. Посев озимого рапса планируется на площади 952 тыс. га, что практически на уровне прошлого года.

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Украина готова в большом количестве экспортировать зерно в Японию - Азаров

Украина готова в большом количестве экспортировать зерно в Японию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в ходе встречи с председателем комитета делового сотрудничества Японии с Украиной «Кейданрен», председателем правления корпорации «Сумитомо» Мотоюки ОКА.

«Мы готовы экспортировать в большом количестве зерно и не только зерно», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина заинтересована в японских инвестициях в развитие аграрного сектора.

Н.АЗАРОВ отметил, что двусторонняя торговля между Украиной и Японией развивается успешно, однако японский импорт в Украине существенно превышает экспорт украинских товаров в Японию.

«Я думаю, что нам надо приложить усилия, чтобы сбалансировать двусторонние отношения», - сказал Н.АЗАРОВ.

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Украина договорилась о беспошлинном экспорте 1,6 млн. тонн зерна в ЕС после подписания соглашения о ЗСТ Украина договорилась о беспошлинном экспорте 1,6 млн. тонн зерна в Европейский Союз в первый год после подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила пресс-секретарь министра аграрной политики и продовольствия Украины Галина КАРПА, комментируя результаты договоренностей, которые были достигнуты в ходе 17-го раунда переговоров Украины и ЕС относительно создания зоны свободной торговли 21 сентября т.г.

По ее словам, в первый год после подписания соглашения о ЗСТ Украина сможет экспортировать в ЕС 950 тыс. тонн пшеницы, 250 тыс. тонн ячменя и 400 тыс. тонн кукурузы. «Это в первый год после подписания – в 2013 году. Всего выходит 1,6 млн. тонн зерна», - сообщила Г.КАРПА.

«Другие 400 тыс. тонн мы сможем продавать после пятилетнего периода, они будут добавляться равномерно. Украина сможет без пошлин экспортировать 2 млн. тонн зерновых – это конечная цифра, которая будет после пятилетнего переходного периода. Таким образом, мы доведем объем пшеницы до 1 млн. тонн, ячменя до 350 тыс. тонн и кукурузы до 650 тыс. тонн», - сказал Г.КАРПА.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «На кукурузу квоту увеличили, на пшеницу увеличили, на спирт и мясо увеличили. Пока удовлетворены теми объемами, которые согласованы», - сказал министр. Он добавил, что «аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил».

Н.ПРИСЯЖНЮК также добавил, что Украина за первое полугодие, впервые за все время существования независимого государства. достигла положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с Европейским Союзом. «Это говорит о том, что сегодня для нас открывается рынок европейский», - отметил министр. Н.ПРИСЯЖНЮК.

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Фондовый рынок

«Финансирование инфраструктурных проектов» выбрало Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов", созданное в рамках подготовки и проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу Евро-2012, выбрало Morgan Stanley для организации выпуска еврооблигаций.

Об этом говорится в обосновании осуществления процедуры закупки у одного участника, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Соответствующий договор был подписан 15 сентября 2011 года, его стоимость составила 427,800 тыс. долл.

Как сообщалось, в ноябре 2010 года ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" продало под госгарантии семилетние еврооблигации на 568 млн. долл. с доходностью 8% годовых, а в апреле 2011 года – на 690 млн. долл. под 7,4% на тот же срок.

Организаторами выпуска бумаг были Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Средства привлекались для финансирования строительства инфраструктурных проектов в рамках проведения Чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

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АМК разрешил ЕБРР приобрести 25% акций СК «Универсальная»

Антимонопольный комитет Украины разрешил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) приобрести акции ПАО «Страховая компания «Универсальная».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю достижение 25% голосов в высшем органе управления страховщика.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров ЕБРР 12 июля принял решение об участии банка в капитале СК «Универсальная».

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По итогам января-июня 2011 года компания собрала страховых платежей на сумму 113,877 млн. грн., страховые выплаты составили 34,362 млн. грн.

По данным компании, ее основными акционерами являются Whiteford Limited - 53,71%, Goldman Sachs - 10,54%, Emerging Europe Growth Fund, LP, управляемый Horizon Capital, - 10,65%, Genesis - 9,89%.

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Международные отношения

ЕС подчеркивает продвижение Украины относительно либерализации визового режима

Украина достигла продвижения в выполнении нескольких ключевых параметров Плана действий по либерализации визового режима, но в большинстве сфер реализация находится на стадии выполнения.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС в Украине, таким является вывод совместного отчета по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации, который Еврокомиссия и офис Высокого представителя ЕС Кэтрин ЭШТОН обнародовали 16 сентября.

Оценка действий была дана по состоянию на 8 июля 2011 года.

В отчете, в частности, речь идет о том, что Украина начала процесс законодательного обеспечения внедрения биометрических паспортов. В процессе подготовки находятся также План действий и Программа для полной замены старых паспортов новыми, в частности в консульских службах за границей.

В Брюсселе также отмечают, что Украина осуществила «очень хорошее продвижение» в принятии правовых рамок в сфере управления границами. В частности отмечается, что Украина создала Государственную миграционную службу, которая еще не начала работать на полную мощность.

Украина также начала осуществлять шаги для приближения законодательства по регулированию прав искателей убежища к международным и европейским стандартам. «Однако надо предпринять дополнительные усилия для дальнейшего улучшения правовых рамок Украины в этой важной сфере, чтобы сделать ее полностью соответствующей международным стандартам и стандартам ЕС», - говорится в отчете ЕС. Еврокомиссия и Высокий представитель также призывают Украину «полностью разрешить проблемные вопросы, относительно которых серьезную обеспокоенность высказывали международные и общественные организации».

Относительно борьбы против коррупции, отчет обращает внимание на принятие Украиной антикоррупционного закона, называя его «значительным первым шагом вперед». В то же время, отмечают в ЕС, «следует осуществить значительные шаги для обеспечения его правильного выполнения». В частности, в отчете речь идет о необходимости создания независимого антикоррупционного органа в Украине, упоминание о котором содержится и в новом антикоррупционном законе.

Подводя итоги в своем докладе, Еврокомиссия и Высокий представитель отмечают, что «в нескольких сферах по разработке законодательства, стратегий и планов действий робота еще продолжается». Эта работа свидетельствует о том, что «План действий по визовой либерализации является важным инструментом для осуществления реформ в сфере юстиции и внутренних дел и других участках», - говорится в документе.

Украина получила План действий по либерализации визового режима на последнем саммите УКРАИНА-ЕС, который состоялся 22 ноября 2010 года. План действий состоит из двух фаз: законодательной работы (принятие необходимых норм) и имплементации этих норм. Выполнение Плана создаст условия для введения безвизового режима для украинских граждан.

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Украина постепенно отменит импортные пошлины на автомобили при торговле с ЕС

Брюссель. Украина постепенно отменит импортные пошлины на автомобили при торговле с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ после переговоров, состоявшихся в рамках 18-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Принципиальные договоренности – происходит либерализация. При этом она тоже растянута на длительный период и параллельно предполагается применение защитных мер», - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что в среднем либерализация импортных пошлин на автомобили составит 10 лет.

При этом, по словам правительственного уполномоченного, стороны выработали формулу «10+3+2». В соответствии с этой формулой, Украина сможет применять защитные меры в виде полноценного восстановления импортной пошлины в течении 1- лет, когда будет проходить ее постепенное сокращение, а также еще в течение трех лет после отмены.

Кроме того, в течение еще двух лет Украина сможет восстанавливать импортную пошлину по упрощенной процедур на основе доказательства ущерба от импорта.

«Более того, по большому счету никто не запрещает использовать и механизмы ВТО, которые предусматривают расследования. Единственное, что это более длительный процесс. Для нас все-таки было важно иметь какие-то автоматические инструменты, которые позволяли бы быстро реагировать», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца текущего года.

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Украина отменит экспортные пошлины при торговле с ЕС

Брюссель. Украина отменит экспортные пошлины при торговле с Евросоюзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

«Украина отменяет экспортные пошлины. Конечно, на полную отмену будет необходимо конкретное время, то есть, мы договариваемся о переходном периоде», - сказал он.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, переходный период по отмене экспортных пошлин в целом будет продолжаться до 15 лет.

При этом по ряду продукции он будет составлять 10 лет.

Кроме того, Уполномоченный правительства отметил, что в соглашении с ЕС будут выписаны защитные меры, которые сможет применять Украина в случае, если отмена экспортных пошлин будет способствовать массовому экспорту из Украины тех или иных товаров.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Стороны планируют завершить переговоры до конца нынешнего года.

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Промышленность

Украина постепенно отменит импортные пошлины на автомобили при торговле с ЕС

Брюссель. Украина постепенно отменит импортные пошлины на автомобили при торговле с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом украинским журналистам заявил Уполномоченный правительства Украины по вопросам европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ после переговоров, состоявшихся в рамках 18-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Принципиальные договоренности – происходит либерализация. При этом она тоже растянута на длительный период и параллельно предполагается применение защитных мер», - сказал он.

В.ПЯТНИЦКИЙ отметил, что в среднем либерализация импортных пошлин на автомобили составит 10 лет.

При этом, по словам правительственного уполномоченного, стороны выработали формулу «10+3+2». В соответствии с этой формулой, Украина сможет применять защитные меры в виде полноценного восстановления импортной пошлины в течении 1- лет, когда будет проходить ее постепенное сокращение, а также еще в течение трех лет после отмены.

Кроме того, в течение еще двух лет Украина сможет восстанавливать импортную пошлину по упрощенной процедур на основе доказательства ущерба от импорта.

«Более того, по большому счету никто не запрещает использовать и механизмы ВТО, которые предусматривают расследования. Единственное, что это более длительный процесс. Для нас все-таки было важно иметь какие-то автоматические инструменты, которые позволяли бы быстро реагировать», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца текущего года.

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Украина в 2012 году планирует нарастить производство концентрата урана на 23,3%

Украина в 2012 году планирует нарастить производство концентрата урана на 23,3%, или на 208 тонн, - до 1,1 тыс. тонн, по сравнению с ожидаемым производством по итогам 2011 года (892 тонны).

Соответствующий прогноз содержится в правительственном законопроекте "Госпрограмма экономического и социального развития Украины на 2012 год", принятом в первом чтении и размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, для наращивания производства концентрата урана в 2012 году правительство Украины предлагает выделить из государственного бюджета 0,5 млрд. грн. на реализацию мероприятий целевой государственной экономической программы «Ядерное топливо Украины».

Как сообщал УНИАН, в 2010 году единственное в Украине уранодобывающее предприятия ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат» произвело 848 тонн концентрата урана.

Справка УНИАН. Украина к 2014 году планирует нарастить производство концентрата урана (U3O8) в 2,3 раза по сравнению с 2008 годом – до 1,88 тыс. тонн. В настоящее время потребность украинских АЭС в концентрате урана составляет 2 480 тонн и удовлетворяется на 32%.

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