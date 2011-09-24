"Мы ожидаем абсолютно прагматического подхода к обсуждения договора о ЗСТ" - Пятницкий

Уполномоченный правительства Украины по европейской интеграции Валерий ПЯТНИЦКИЙ надеется, что министры ЕС прагматично отнесутся к обсуждению договора с Украиной о зоне свободной торговли на своем заседании 26 сентября.

Такое мнение он высказал украинским журналистам в Брюсселе, где в течение недели он встречался с представителями Еврокомиссии в рамках 18-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли.

«Мы ожидаем абсолютно прагматического подхода к этому обсуждению на основе достигнутых компромиссов и прогресса… и не связывать это (соглашение – УНИАН) с какими-то другими вопросами, с которыми возможно сегодня иногда и хотелось бы связать», - сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, имеет ли он в виду политическую ситуацию в стране, представитель украинского правительства отметил, что «министры рассматривают разные вопросы».

При этом он также выразил убежденность в том, что в ходе переговоров Украине и ЕС удалось сформировать соглашение, которое позволяет Украине постепенно интегрироваться в ЕС, и срок действия которого рассчитан до конца 2020-х годов.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года.

Стороны планируют завершить переговоры до конца нынешнего года.

26 сентября министры по вопросам торговли стран-членов ЕС планируют среди прочего рассмотреть ход переговоров с Украиной по соглашению о зоне свободной торговли.