Декриминализация статьи за превышение власти облегчит жизнь чиновникам - эксперт

Законопроект о декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за превышение власти или служебных полномочий и по которой обвиняют экс-премьера Юлию ТИМОШЕНКО, имеет четко выраженный политический характер, стремится достичь определенных политических целей и не решает иных задач, задекларированных его авторами.

Об этом в своей статье для газеты "Зеркало недели. Украина" 24 сентября пишет юрист Андрей НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, в случае принятия Верховной Радой этого закона совершение действий, подписание нормативно-правовых и индивидуальных актов, договоров с превышением лицом полномочий, которые будут нарушать права физических и юридических лиц, жителей определенных населенных пунктов и государства в целом, не будут подлежать уголовному преследованию (например, подписание нормативно-правового акта с превышением полномочий, решение земельных вопросов при наличии спора относительно границ населенных пунктов, эвакуация транспортных средств в отсутствии законных оснований и т.п).

Как отмечает автор статьи, при этом следует понимать, что обычно именно уголовная ответственность за такие незаконные действия останавливает служебных лиц от их совершения. Поскольку трудовая и гражданско-правовая ответственность в виде возмещения нанесенного ущерба за принятые решения и нанесенный третьим лицам ущерб на практике случается достаточно редко, и еще реже этот ущерб возмещается в полном объеме: заставить чиновника возместить нанесенный его незаконными действиями реальный ущерб почти невозможно. И причиной этого могут быть не только определенная сложность в определении ущерба и его взыскании в полном объеме, а часто - и невозможность исполнения решения суда.

По мнению А.НЕЧИПОРЕНКО, освобождая от уголовной ответственности должностных лиц за превышение власти, авторы законопроекта ставят чиновников в более привилегированное положение, по сравнению с теми, кто являются служебными лицами (директорами, членами правления, главными бухгалтерами и т.п.) в частных компаниях, что прямо запрещено статьей 24 Конституции Украины. За превышение власти и полномочий руководители негосударственных и некоммунальных предприятий, то есть весь бизнес, будут нести ответственность по статье 365-1 УК Украины, а чиновники, выходит - нет.

«Подытоживая, можно сделать вывод, что законопроект призван облегчить жизнь чиновникам, которые действуют за рамками своих полномочий, - считает автор. - При этом бизнес „почему-то“ таких привилегий не получает. И это, по меньшей мере, странно выглядит с подачи политической силы, которая декларирует свою поддержку бизнесу и противовес власти. Особенно с учетом идеи власти декриминализовать часть преступлений в сфере хозяйственной деятельности частного сектора экономики».