Европарламент может не ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной - Тейшейра

Если до начала ратификации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом ситуация в Украине не улучшится, то нет гарантий, что европейский парламент поддержит ратификацию документа.

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, которого цитирует еженедельник «Український тиждень» (№ 39 от 23 сентября 2011 г.), выступая в книжном магазине «Є».

«Я не хотел бы, чтобы меня поняли так, что Европейский парламент обязательно будет за ратификацию соглашения. Это может быть и не так, если на момент, когда начнется процесс ратификации, ситуация в Украине не улучшится. Большинство фракций в европейском законодательном органе, даже социалисты, с которыми сотрудничает Партия регионов, выступают за то, что, прежде всего, в Украине должны быть соблюдены европейские принципы. Также никто не может предсказать, какими будут решения национальных парламентов о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

По словам дипломата, сегодня остро стоит вопрос о соответствии того, что происходит в Украине, тем ценностям, которые отстаивает ЕС.

«Это не совместимо с ценностями, которые пропагандирует Евросоюз. Поэтому мы ведем диалог с властью, чтобы она поняла, в чем заключается проблема. Определенные законы, которые применяются в стране, не отвечают демократическим принципам. Решение власти должны оценивать избиратели. Руководство вашего государства должно само хотеть избежать искаженного законодательства. Конечно, законы времен Хрущева лучше, чем то, что было при Сталине. Но этого недостаточно. Решение должна знать ваша власть», – пояснил глава представительства Евросоюза в Украине.

При этом Ж.ТЕЙШЕЙРА отметил, что в Евросоюзе положительно оценивают газовые соглашения, заключенные правительством Юлии ТИМОШЕНКО в 2009 году.

«В 2009 году Словакия, Сербия, Болгария замерзали, и тогда именно та леди, которая сейчас в тюрьме, нашла решение. И это признали в странах ЕС. Позиция Евросоюза остается такой, что он не является стороной тех (газовых) соглашений. Это договоренности между компаниями в Германии, Словакии и т.д. и «Газпромом», чтобы им поставляли голубое топливо за определенную цену. Украина - транзитное государство, но «Нафтогаз» при этом не является стороной договоров с компаниями в странах ЕС. Европейский Союз тоже должен был проводить встречи с участниками газового конфликта и решать проблему. Это делали с помощью тогдашнего украинского премьера», - отметил глава представительства ЕС в Украине.