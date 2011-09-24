В АП рассматривают 3 варианта изменения законодательства для освобождения Тимошенко – СМИ

В Администрации Президента Украины рассматривают три варианта изменения законодательства для освобождения из-под ареста экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как пишет газета "Зеркало недели. Украина" 24 сентября, подготовлены три соответствующих законопроекта. Первый (авторство народных депутатов Виктора ШВЕЦА и Вячеслав КИРИЛЕНКО) допускает изъятие ст. 365 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за превышение власти или служебных полномочий.

Второй проект, по данным издания, появился с подачи соратников Арсения ЯЦЕНЮКА. Он предлагает считать превышение власти или служебных полномочий правонарушением, но не уголовным, а лишь административным.

Наконец, творцы третьего проекта (Иван КИРИЛЕНКО и Владимир МОЙСИК) рекомендуют изменить субъективность. То есть, не изымать из Уголовного кодекса ст. 365, а подправить ст. 364, уточнив, кто именно подпадает под определение «должностные лица». В соответствии с Законом «О Кабинете министров», члены правительства являются не госслужащими, а политическими деятелями. И за свои деяния, по логике, должны нести не уголовную, а политическую ответственность. Если, понятно, не совершили очевидного уголовного преступления. По мнению авторов этого, вероятно, самого перспективного проекта Уголовного кодекса и закон о Кабмине следует привести в соответствие, лишив политических деятелей угрозы уголовного преследования за политические деяния.

"Именно этот документ в настоящее время является предметом самого пристального изучения Банковой. Но гарантировать, что в прагматические рассуждения не вмешается еще какой-то иррациональный фактор, не может никто", - отмечает издание.