Генпрокуратура возбудила два уголовных дела относительно вице-мэра Одессы – адвокат

Генеральной прокуратурой Украины возбуждены два уголовных дела относительно вице-мэра Одессы Николая ИЛЬЧЕНКО: первое 19 сентября, второе 23 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил его адвокат Вадим ДЫННИК в пятницу в ходе второго брифинга в Одесском горсовете.

«Выемка документов и составление протокола вечером 22 сентября выемка в кабинете вице-мэра проведены в рамках уголовного дела от 19 сентября о подозрении в его коррупции, - уточнил адвокат задержанного.

23 сентября Генпрокуратура, отметил он, возбудила второе уголовное дело в отношении моего Н.ИЛЬЧЕНКО. Однако адвокат затруднился ответить, что именно инкриминируют его подзащитному: «Постановление вручено лично Николаю Ильченко, проходят следственные действия в отношении него. Мне пока неизвестно, по какой статье возбуждено дело».

Защитник задержанного вице-мэра Одессы добавил, что «супруга Н.ИЛЬЧЕНКО не получала уведомления о задержании мужа, хотя такой документ должен был быть ей предоставлен». Впрочем, меру пресечения для Н.ИЛЬЧЕНКО должен определить суд, который может принять соответствующее постановление 24 сентября, заключил адвокат.

Как сообщал УНИАН, ряд должностных лиц Одесского горсовета, в том числе вице-мэр Николай ИЛЬЧЕНКО, задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в коррупции.

Уголовное дело, возбужденное Генпрокуратурой Украины по факту получения взятки должностными лицами Одесского горсовета, согласно признакам ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупных размерах) Уголовного Кодекса Украины, принято 23 сентября к производству, сообщила 23 сентября пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Совместно с вице-мэром Одессы по вопросам транспорта и экологии Н.ИЛЬЧЕНКО также задержаны и доставлены в СИЗО директор одесского коммунального предприятия «Побережье» Олег КУХТЕЙ и депутат горсовета от Партии регионов Олег ГОЦУЛЯК - член комиссии по вопросам морехозяйственного комплекса горсовета.