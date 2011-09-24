За системные нарушения отстранено от работы руководство Луганской таможни
Руководство Луганской таможни в соответствии с решением Государственной таможенной службы отстранено от исполнения служебных обязанностей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины, основанием для кадровых решений стало заключение комиссии, которая проводила комплексную проверку служебной деятельности таможни.
По результатам проверки были выявлены системные недостатки в направлении функционирования пунктов пропуска, противодействия контрабанде товаров, отметили в пресс-службе.
Временное исполнение обязанностей начальника таможни возложено на Сергея ЯРМОЛЬСКОГО, заместителя директора Департамента организации таможенного контроля и оформления Гостаможслужбы Украины.