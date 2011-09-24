Заместитель мэра Одессы задержан за получение 9,5 тыс. долл. взятки - ГУБОП

Заместитель мэра Одессы задержан за получение 9,5 тыс. долл. взятки, которые он вымогал за предоставление в аренду пляжей на побережье Черного моря.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как отметили в пресс-службе, вместе с этим должностным лицом разоблачены участники преступной группы с коррумпированными связями. В частности, кроме заместителя Одесского городского председателя, в эту группу входили депутат городского совета и директор коммунального предприятия.

Установлено, что руководитель КП при содействии народного депутата горсовета создала систему вымогательства и получения взяток от предпринимателей, которые занимались организацией отдыха на пляжах г. Одессы. В дальнейшем часть полученных взяток передавалась заместителю мэра. Последний предоставлял разрешение и подписывал соответствующие распоряжения по оформлению аренды.

22 сентября в Одессе работники Антикоррупционного бюро совместно с Генпрокуратурой Украины в ходе проведения специальной операции задержали «на горячем» депутата горсовета и директора коммунального предприятия во время получения части взятки в размере 9,5 тыс. долларов США от частного предпринимателя за предоставление в аренду части территории пляжа. Также был задержан и заместитель мэра.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Осуществляются дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, документирование других фактов противоправной деятельности фигурантов.