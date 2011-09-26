Закон о биометрических паспортах только осложнит жизнь украинцев, считают в оппозиции

Народный депутат от НУ-НС, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что закон о биометрических паспортах лишь осложнит жизнь украинцев.

Об этом он сказал в эфире радио «Эра», подчеркнув, что не голосовал за данный закон, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Кроме одного базового документа, где была бы вся информация о человеке, ввели 5 разных документов. И каждый из них будет стоить, зная нашу практику, минимум 300 грн. Даже удостоверение инвалида, а где инвалид деньги возьмет?, - спрашивает А.ГРИЦЕНКО. – А если семья большая – это несколько тысяч гривен. Откуда брать деньги при нашей безработице и низких зарплатах?».

Он посоветовал почитать вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, которое негативно характеризует данный закон.

«Вместо того, чтобы пользоваться опытом европейских стран, Молдовы, Беларуси и ввести один документ, у нас люди должны будут иметь по 3, 4, а то и 5 документов», - комментирует А.ГРИЦЕНКО.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывает лоббирование данным законом интересов печально известного концерна ЕДАПС.

«Все знают, что этот концерн обворовывает государство на миллиарды ежегодно как монополист на тех голограммах, которые понаутрверждали. Даже КЛЮЕВ говорил, что это увеличивает стоимость в десятки, а то и сотни раз», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Верховная Рада Украина приняла закон, предусматривающий введение в Украине биометрических паспортов. В частности, за законопроект №8507 «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины», проголосовали 257 народных депутатов.

В свою очередь Минюст заявил, что данный закон о введении биометрических паспортов нарушает основные конституционные принципы развития государства.

"Официальным поводом для принятия закона стала благородная цель - налаживание безвизового режима с Европейским Союзом. Однако попытки достичь поставленных целей спровоцировали нарушение основных конституционных принципов развития государства", - считают в Министерстве юстиции.

По мнению юристов, определяя безальтернативную технологию изготовления паспортов, закон таким образом закрепляет существующую монополию в этой сфере, "то есть потенциально является коррупциогенным".

К тому же, применение предусмотренной законом технологии изготовления документов приведет к удорожанию, что увеличит расходы государственного бюджета, а соответственно и каждого гражданина, - отмечается в сообщении.

Также отмечается, что положения о перечне информации, которая будет включаться в Государственную информационную систему регистрационного учета физических лиц, сформулированы слишком обобщенно, нечетко и допускают различное толкование. Поэтому нарушают статью 32 Конституции Украины, которая сужает возможности государства вмешиваться в личную жизнь граждан.